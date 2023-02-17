Байден розповів, чому наказав збити китайську повітряну кулю. Експерт провів паралель з війною Путіна в Україні

Президент Джо Байден поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про повітряну кулю, яка, можливо, вела спостереження і яку він наказав збити цього місяця.

«Я сподіваюся поговорити з президентом Сі, і сподіваюся... ми дійдемо до суті. Але я не вибачаюся за те, що збив ту повітряну кулю», — сказав Байден під час виступу в четвер, окреслюючи дії уряду, щоб усунути повітряну кулю-розвідника і три невпізнані повітряні об’єкти, які він нещодавно наказав збити.

Поки уламки все ще збираються та вивчаються, інші три об’єкти, які винищувачі США збили ракетами — над Аляскою минулої п’ятниці, над повітряним простором Канади поблизу Аляски в координації з урядом в Оттаві в суботу та над Мічиганом у неділю — Байден сказав, що вони не пов’язані з програмою стеження Китаю чи будь-якої іншої країни.

"Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, є повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", - сказав він.

Байден сказав, що цей інцидент «підкреслює важливість підтримки відкритих ліній спілкування між дипломатами та військовими професіоналами наших країн», і повторив, що його адміністрація «не прагне нової холодної війни» з Китаєм.

Напруженість між США та Китаєм була високою після того, як повітряна куля увійшла в повітряний простір США на початку місяця. Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово скасував заплановану на 5 лютого поїздку до Пекіна. Через декілька днів Пентагон заявив, що Китай відмовився прийняти дзвінок міністра оборони США Ллойда Остіна.

Представники адміністрації кажуть, що пристрій був частиною міжнародної «програми збору розвідданих з висотних повітряних куль» Народно-визвольної армії Китаю, яка облетіла понад 40 країн. Пекін стверджує, що повітряна куля була цивільним дирижаблем, який використовувався для метеорологічних досліджень.

Протокол щодо повітряної кулі

Байден виклав кроки, які, за його словами, вживатиме його адміністрація, щоб «безпечно та ефективно боротися з об’єктами в нашому повітряному просторі» на основі рекомендацій міжвідомчої групи під керівництвом радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана.

Ці кроки включають створення доступного та актуального списку безпілотних бортових об’єктів над повітряним простором США; впровадження заходів щодо покращення можливостей виявлення безпілотних об’єктів; та оновлення правил і норм запуску та обслуговування безпілотних об'єктів. Президент також доручає Блінкену очолити зусилля, щоб допомогти встановити «спільні глобальні норми» в цьому переважно нерегульованому просторі.

Байден сказав, що його адміністрація визначить секретні параметри, які будуть передані деяким членам Конгресу, щодо того, як США поводитимуться з непілотованими невпізнаними повітряними об’єктами в майбутньому, відрізняючи ті, що становлять загрозу безпеці, від безпечних.

"Якщо будь-який об'єкт представлятиме загрозу безпеці, безпеці американського народу, я його знищу", - пообіцяв він.

Загалом американські військові перехоплюють усі висотні повітряні об’єкти та вражають ті, які не можуть підтвердити як доброякісні, сказав Голосу Америки Карл Шустер, колишній керівник операцій Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.

«Кількість «збиттів» значно зменшиться, коли NORAD [Командування аерокосмічної оборони Північної Америки] та Білий дім визначать протокол, який відокремлює доброякісні контакти від тривожних і загрозливих. До того часу NORAD продовжуватиме перехоплювати їх усіх і тих, чий статус невизначений", - сказав він.

Байден перебуває під сильним тиском з боку законодавців-республіканців, які вимагають більшої прозорості щодо того, як його адміністрація планує вирішувати такі інциденти в майбутньому. У вівторок адміністрація провела для законодавців секретний брифінг щодо літаючих об'єктів.

«Минулого тижня ми були свідками того, як президент фактично спостерігав, як повітряна куля летить по всій Америці, тоді мало що сказав про це, лише побіжно згадавши епізод у «Про стан країни», — сказав лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл журналісти після брифінгу. «Американський народ заслуговує почути більше від президента».

Ден Гарретт, колишній старший аналітик розвідки Міністерства оборони США, сказав Голосу Америки, що Вашингтону необхідно значно збільшити свої контррозвідувальні ресурси, щоб протистояти китайській розвідці, спостереженням і можливостям розвідки.

«І так само як війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України, це послання, політ повітряної кулі спостереження Китаю над Сполученими Штатами, також є повідомленням: «США та Захід більше не в безпеці. Киньте нам виклик або кидайте виклик [Пекіну і Москві] і ви заплатите ціну. І, нарешті, ми можемо дістатися до вас і торкнутися вас за бажанням", - сказав він.

Кореспондент Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон і репортер Служби Глосу Америки мовою Мандарин Сяошань Сюе долучились до роботи над статтею.