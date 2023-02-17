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Байден розповів, чому наказав збити китайську повітряну кулю. Експерт провів паралель з війною Путіна в Україні
Президент Джо Байден поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про повітряну кулю, яка, можливо, вела спостереження і яку він наказав збити цього місяця.
«Я сподіваюся поговорити з президентом Сі, і сподіваюся... ми дійдемо до суті. Але я не вибачаюся за те, що збив ту повітряну кулю», — сказав Байден під час виступу в четвер, окреслюючи дії уряду, щоб усунути повітряну кулю-розвідника і три невпізнані повітряні об’єкти, які він нещодавно наказав збити.
Поки уламки все ще збираються та вивчаються, інші три об’єкти, які винищувачі США збили ракетами — над Аляскою минулої п’ятниці, над повітряним простором Канади поблизу Аляски в координації з урядом в Оттаві в суботу та над Мічиганом у неділю — Байден сказав, що вони не пов’язані з програмою стеження Китаю чи будь-якої іншої країни.
"Поточна оцінка розвідувального співтовариства полягає в тому, що ці три об'єкти, швидше за все, є повітряними кулями, пов'язаними з приватними компаніями, рекреаційними або дослідницькими установами, які вивчають погоду або проводять інші наукові дослідження", - сказав він.
Байден сказав, що цей інцидент «підкреслює важливість підтримки відкритих ліній спілкування між дипломатами та військовими професіоналами наших країн», і повторив, що його адміністрація «не прагне нової холодної війни» з Китаєм.
Напруженість між США та Китаєм була високою після того, як повітряна куля увійшла в повітряний простір США на початку місяця. Держсекретар США Ентоні Блінкен раптово скасував заплановану на 5 лютого поїздку до Пекіна. Через декілька днів Пентагон заявив, що Китай відмовився прийняти дзвінок міністра оборони США Ллойда Остіна.
Представники адміністрації кажуть, що пристрій був частиною міжнародної «програми збору розвідданих з висотних повітряних куль» Народно-визвольної армії Китаю, яка облетіла понад 40 країн. Пекін стверджує, що повітряна куля була цивільним дирижаблем, який використовувався для метеорологічних досліджень.
Протокол щодо повітряної кулі
Байден виклав кроки, які, за його словами, вживатиме його адміністрація, щоб «безпечно та ефективно боротися з об’єктами в нашому повітряному просторі» на основі рекомендацій міжвідомчої групи під керівництвом радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана.
Ці кроки включають створення доступного та актуального списку безпілотних бортових об’єктів над повітряним простором США; впровадження заходів щодо покращення можливостей виявлення безпілотних об’єктів; та оновлення правил і норм запуску та обслуговування безпілотних об'єктів. Президент також доручає Блінкену очолити зусилля, щоб допомогти встановити «спільні глобальні норми» в цьому переважно нерегульованому просторі.
Байден сказав, що його адміністрація визначить секретні параметри, які будуть передані деяким членам Конгресу, щодо того, як США поводитимуться з непілотованими невпізнаними повітряними об’єктами в майбутньому, відрізняючи ті, що становлять загрозу безпеці, від безпечних.
"Якщо будь-який об'єкт представлятиме загрозу безпеці, безпеці американського народу, я його знищу", - пообіцяв він.
Загалом американські військові перехоплюють усі висотні повітряні об’єкти та вражають ті, які не можуть підтвердити як доброякісні, сказав Голосу Америки Карл Шустер, колишній керівник операцій Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.
«Кількість «збиттів» значно зменшиться, коли NORAD [Командування аерокосмічної оборони Північної Америки] та Білий дім визначать протокол, який відокремлює доброякісні контакти від тривожних і загрозливих. До того часу NORAD продовжуватиме перехоплювати їх усіх і тих, чий статус невизначений", - сказав він.
Байден перебуває під сильним тиском з боку законодавців-республіканців, які вимагають більшої прозорості щодо того, як його адміністрація планує вирішувати такі інциденти в майбутньому. У вівторок адміністрація провела для законодавців секретний брифінг щодо літаючих об'єктів.
«Минулого тижня ми були свідками того, як президент фактично спостерігав, як повітряна куля летить по всій Америці, тоді мало що сказав про це, лише побіжно згадавши епізод у «Про стан країни», — сказав лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл журналісти після брифінгу. «Американський народ заслуговує почути більше від президента».
Ден Гарретт, колишній старший аналітик розвідки Міністерства оборони США, сказав Голосу Америки, що Вашингтону необхідно значно збільшити свої контррозвідувальні ресурси, щоб протистояти китайській розвідці, спостереженням і можливостям розвідки.
«І так само як війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України, це послання, політ повітряної кулі спостереження Китаю над Сполученими Штатами, також є повідомленням: «США та Захід більше не в безпеці. Киньте нам виклик або кидайте виклик [Пекіну і Москві] і ви заплатите ціну. І, нарешті, ми можемо дістатися до вас і торкнутися вас за бажанням", - сказав він.
Кореспондент Голосу Америки в Конгресі Кетрін Гіпсон і репортер Служби Глосу Америки мовою Мандарин Сяошань Сюе долучились до роботи над статтею.
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Опитування: американці найбільше за 10 років невдоволені рівнем імміграції до країни
Нове опитування Gallup показує, що рівень задоволеності американців рівнем імміграції до Сполучених Штатів впав до найнижчого рівня за десятиліття.
Близько 63% респондентів сказали, що вони незадоволені імміграцією. Опитування проводилося 2-22 січня в рамках широкого щорічного опитування, яке проводиться з 2001 року.
У січні 2022 року загальна задоволеність імміграцією становила 34%. Цього року у січні ця цифра впала до 28%. За 23 роки опитування найнижчий відсоток задоволеності, 23%, був зафіксований у 2007 році; найвищий показник становив 41% у 2018 році.
«Ми знаємо, що після COVID-19 і враховуючи все, що відбувається на кордоні, кількість [мігрантів] зросла, і це відображується на занепокоєності людей нелегальною імміграцією, на задоволенні людей рівнем імміграції», — розповіла директор із соціальних досліджень Gallup у США Лідія Саад Голосу Америки.
Бажання зменшити імміграцію зросло серед представників обох провідних партій, але такі настрої залишаються найвищими серед республіканців.
За даними Gallup, у 2021 році 40% республіканців сказали, що вважають рівень імміграції занадто високим. У 2022 році ця кількість зросла до 69%, а в останньому опитуванні – 71%, що є найвищим показником серед республіканців.
Невдоволення надто високим рівнем імміграції також зросло серед демократів: з 2% у 2021 році до 11% у 2022 році та до 19% у січні; серед незалежних цей показник зріс з 19% у 2021 році до 32% у 2022 році та до 35% у січні.
Згідно з останнім дослідженням, люди похилого віку також дедалі більше хочуть зменшити імміграцію. Близько 55% опитаних американців віком 55 років і старше заявили, що хочуть, щоб рівень імміграції знизився. Згідно з опитуванням, у 2021 році цей показник становив 21%.
«Якщо ви повернетесь до партійної тенденції, незадоволення зросло серед усіх партійних груп з 2021 року, — сказав Саад. – Зростання стурбованості літніх американців спостерігається виключно серед незалежних і демократів, оскільки республіканці вже були дуже стурбовані».
Опитування не розрізняло легальну та нелегальну імміграцію, сказав Саад.
«Людей просто просили сказати, задоволені вони чи незадоволені рівнем імміграції в країну сьогодні», — сказала вона.
Проте в опитуванні Gallup в березні 2022 року 41% американців повідомили, що їх «дуже хвилює» нелегальна імміграція до Сполучених Штатів. Це був той самий відсоток, як і у 2021 році, але це один із найвищих результатів серед показників Gallup, отриманих за останнє десятиліття.
Незважаючи на зростання занепокоєння щодо імміграції, вона не є головним пріоритетом для респондентів, як показало січневе опитування. Інші питання, як-от права жінок, навколишнє середовище, расові відносини, зброя та медичне обслуговування, займають вищу позицію, ніж імміграція.
Згідно з Gallup, задоволеність американців імміграцією коливалась за різних адміністрацій. Задоволеність імміграцією досягла найнижчого рівня в кінці правління колишнього президента Джорджа Буша, у роки після 11 вересня.
Імовірна проблема під час перегонів 2024
Імміграція була гарячою темою протягом останніх двох десятиліть і, ймовірно, стане темою кампанії у 2024 році.
Дані митної та прикордонної служби США (CBP) показують, що 874 449 мігрантів було виявлено на кордоні США та Мексики з початку фінансового 2023 року, 1 жовтня 2022 року.
З них 264 963 були негайно вислані відповідно до Розділу 42, який дозволяє негайне видворення мігрантів під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
Деякі з цих мігрантів намагалися перетнути кордон кілька разів.
За даними CBP, у 2022 фінансовому році Служба виявила 2,3 мільйона мігрантів. Більше мільйона мігрантів було негайно видворено відповідно до Розділу 42, а 1,3 мільйона було оформлено відповідно до Розділу 8, що означає, що їм було дозволено шукати притулку в США, або відправлено назад до Мексики чи їхніх рідних країн.
У промові про Стан країни президент Джо Байден сказав: «Проблеми з кордонами Америки не будуть вирішені, доки Конгрес не прийме відповідних заходів», додавши, що імміграційна реформа є питанням для обох партій.
Востаннє Конгрес погоджував значні законодавчі зміни до правил імміграції у 1996 році.
Мюнхенська безпекова конференція: день перший з Юлею Ярмоленко з Німеччини. Відео
У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Чого очікувати й на які виступи варто звернути увагу? Журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко на звʼязку з Мюнхена.
Перестановки у владі Молдови: відповідь Кишинева на гібридну загрозу Кремля
Молдова отримала нового прем’єра – Доріна Речана, колишнього міністра внутрішніх справ і секретаря Ради Нацбезпеки. Між відставкою попередньої керівниці уряду – Наталії Гавриліти й нинішнім голосуванням пройшло менше тижня. Обидва політики належать до партії «Дія і Солідарність», яка має більшість у парламенті, тож це не стало неочікуваністю.
Перестановки відбулись на тлі повідомлень про нові гібридні загрози від Росії.
«Молдова зазнає гібридних атак. Ми боролися з цими загрозами минулої осені, але нова сильніша хвиля щойно почалася» - заявив Дорін Речан, повідомляє AFP.
У понеділок президентка Мая Санду повідомила про ймовірний план державного заколоту, організованого Росією. «У плані – залучення диверсантів з військовою підготовкою, одягнених у цивільне, які вдаватимуться до силових дій, атакуватимуть державні будівлі та захоплюватимуть заручників. Організація насильницьких акцій, замаскованих під протести так званої опозиції, має на меті змінити владу в Кишиневі. План також передбачає використання для насильницьких дій осіб з-за кордону. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в’їзду в Республіку Молдова для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, Сербії та Чорногорії», - заявила Санду.
Заява пролунала у понеділок, а вже у вівторок в Молдову не пустили футбольних вболівальників з Сербії, які, нібито, їхали на гру з місцевою командою. Депутат від партії президентки Молдови "Дія і солідарність" Андріан Кептонар заявив, що серед них були диверсанти. Молдовські прикордонники повідомили, що вболівальники не змогли обґрунтувати свою причину приїзду. Наступного дня в Молдову не пустили чорногорських боксерів. У вівторок Молдова на кілька годин закрила свій повітряний простір, офіційний пояснень Кишинів не назвав. Водночас військово-повітряні сили сусідньої Румунії піднялися на перехоплення потенційно небезпечних цілей.
Про загрозливий план Кремль першим – на саміті ЄС у Брюсселі повідомив президент України Володимир Зеленський. «Нещодавно я розмовляв з президенткою Молдови пані Санду і повідомив їй, що нашій розвідці вдалося перехопити детальний російський план знищення політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і в результаті яких дій збирається зламати Молдову - зламати демократичний порядок країни і встановити над нею свій контроль» – повідомив президент України.
Президентка Санду відповідає не лише на зовнішні загрози, а й внутрішні. В Молдові зростає незадоволення зростанням цін на енергоносії, яким користується Кремль, констатує Сергій Тофілат, колишній радник президента, заступник голови партії Змін.
«Стрімке зростання цін на газ та електроенергію – люди незадоволені через високу ціну. Люди починають звинувачувати владу через високі ціни, тому замість того, щоб звинувачувати Путіна, вони роблять вигляд, що влада винна в таких високих цінах на газ та електроенергію, що є абсолютним абсурдом, ми можемо мати найкращий уряд у світі, але він не зможе знизити ціни. Подивіться, Путін шантажує всю Європу», - аналізує Тофілат.
Президентка Санду заявила, що всередині країни Кремль прагне використовувати проросійські сили, зокрема, партію Шор. Вона вказала: «Метою цих дій є повалення конституційного ладу, зміна законної влади в Кишиневі на незаконну, що поставило б нашу країну на службу Росії. У реалізації плану автори покладаються на якісь внутрішні сили, але в основному на злочинні угруповання, такі як формування «Шор», на деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів».
Сергій Тофілат пояснює, як проросійські політики намагалися організувати протести: «Вони в основному покладаються на бідних людей, людей похилого віку, тих хто найбільше страждає від бідності та високих цін. У нас вийшло відмінне розслідування журналістів. Вони потрапили в ряди організаторів та зняли, як пропонували людям по 20 євро, щоб переконати їх вийти на вулиці».
Росія продовжує спроби впливати на Молдову через енергетику. "Газпром" цієї осені шантажував Кишинів припиненням постачання газу. Так само як свого часу тиснув на Україну. Тож Київ та Кишинів діють спільно, щоб протидіяти кремлівській загрозі, пояснює Євген Магда, директор Інституту світової політики (Україна): «Це був єдино вірний крок з боку Володимира Зеленського передати інформацію керівництву Молдови про прагнення Росії дестабілізувати ситуацію у цій європейській державі, сусідці України. Чому? Бо таким чином, Україна бореться і за власну безпеку. Не секрет дестабілізувати південь, Одещину, Миколаївщину, це для Росії один з пріоритетів. Ми маємо розуміти, що якщо будуть реалізовані російські плани, то Росії не потрібні ні незалежна Україна, ні незалежна Молдова на політичній карті Європи».
Москва постійно провокує в регіоні. Російські ракети, які Москва вистрілює по Україні, показово порушують повітряний простір Молдови. МВС цієї країни повідомило, що знайшло на території Молдови уламки вже 4 ракети. У Кишиневі розуміють – перемога України приведе до того, що Москва припинить свою політику шантажу в регіоні і відкриє шлях до розв’язання проблеми Придністров’я, невизнаного у світі утворення. Сергій Тофілат нагадує: «Була низка випадків, коли російські ракети входили в повітряний простір Молдови, і це справді становить загрозу безпеці Молдови. Справа в тому, що в Молдові немає системи протиракетної оборони. Більшість молдован дуже вдячні за мужність українській армії, яка захищає не лише незалежність України, але й бореться за незалежність Молдови та й загалом Європейського Союзу».
Президентка Санду вказує, що могло би статися, якби в результаті заколоту перемогли проросійські партії: «Молдова могла бути використана Росією у її війні проти України».
Після повідомлень про підготовку заколоту, США висловили свою підтримку уряду Молдови. Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, заявив, що «Ми підтримуємо уряд Молдови і молдавських людей. Ці повідомлення викликають глибоке занепокоєння. Це те, що можна очікувати від російської поведінки».
Євросоюз знає про виклики, які постали перед молдавською владою. І Жозеп Боррель, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики повідомив, що «Ми знаємо, під яким величезним російським тиском перебуває Молдова, яка також стикається з російською агресією, яка щодня стає сильнішою».
Як Україна, так і Молдова своєю метою визначили вступ до ЄС.
- Голос Америки
Підтримку енергетики України обговорили на слуханнях в Сенаті США
До початку березня Україна отримає третій транш обладнання для критичної енергетичної інфраструктури від уряду США у рамках загального проекту Міністерства енергетики США на 15 мільйонів доларів. Про це повідомив помічник міністра енергетики з міжнародних справ Ендрю Лайт під час слухань у Сенаті.
“Перед війною Конгрес виділив моєму офісу 30 мільйонів доларів на допомогу Україні у створенні постійного з’єднання з європейською енергетичною мережею та в кінцевому підсумку для експорту електроенергії до сусідніх країн. Після нападу Росії на енергомережу України, з грудня минулого року Міністерство енергетики почало постачати обладнання для критичної енергетичної інфраструктури на суму близько 15 мільйонів доларів, головним чином із надлишкових запасів у США. До початку березня ми поставимо третій транш цього обладнання”, - сказав урядовець.
За його словами, Міністерство енергетики США здійснює постійний моніторинг ядерної енергетичної інфраструктури України та тісно співпрацює з МАГАТЕ, щоб забезпечити належні гарантії її роботи.
Ендрю Лайт наголосив на необхідності змін на енергетичному ринку, щоб Росія не мала змоги використовувати енергетику у політичних цілях.
“Ми розуміємо, що енергетична безпека та зміни в енергетиці - дві сторони однієї медалі. Неможлива довготривала енергетична безпека без диверсифікації енергопостачання, включно з розширенням використання чистої енергії. Розуміючи небезпеку, яку несе унітарна позиція Росії на європейському енергетичному ринку, президент (Байден - ред.) вжив рішучих заходів і наказав адміністрації вжити всіх доступних заходів для співпраці з нашими союзниками в Європі та в усьому світі, щоб забезпечити сплеск експорту зрідженого природного газу і трубопровідного газу до Європи” - прозвітував перед сенаторами помічник Міністра енергетики США.
Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш застеріг про загрози для країн Європи, якщо Росія в якийсь момент раптово припинить постачання їм нафти та газу. Сенатор також висловив переконання, що після війни світ з Росією довго не зможе налагодити стосунки.
"Коли ця війна закінчиться, наші відносини з Росією ще довго-довго не відновляться, так само як, очевидно, відносини України чи Європи. Не буде комісії із примирення, куди всіх запросять. Те, що росіяни зробили в Україні, це варварство, це непростимо, пройдуть десятиліття й десятиліття, перш ніж хтось при здоровому глузді знову матиме справу з Росією. Тож це підводить мене до проблеми, яка у нас є, і полягає в тому, що у нас досі є канал постачання палива з Росії”, - зазначив Джим Ріш, сенатор-республіканець.
Незабаром після масштабного вторгнення Росії в Україну Єврокомісія запропонувала план Repower EU, з метою зменшити європейську залежність від російського палива, наголосила запрошена на слухання в Сенаті Дітте Юуль Йоргенсен, генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії. Важливою складовою цього плану була заміна російських джерел енергопостачанням американським зрідженим природним газом.
“У 2022 році імпорт американського зрідженого природного газу зріс майже втричі. І зараз Сполучені Штати є найбільшим експортером зрідженого газу до ЄС.
Євросоюз також знизив споживання та збільшив частку відновлюваної енергії. Лише за кілька місяців ми скоротили попит на газ на 20%. Ми заповнили наші газосховища напередодні зими з історично низького рівня, модернізували нашу інфраструктуру, щоб забезпечити газ з альтернативних джерел, ми створили нову енергетичну платформу, яка може агрегувати попит і спільно купувати газ. Ми зменшили піковий попит на електроенергію, прискорили видачу дозволів на відновлювану енергетику та значно збільшили встановлену потужність відновлюваних джерел”, - розповіла про реформу європейського енергетичного сектора генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії.
Утім експертка Анна Мікульська, співробітниця Інституту Бейкера в Університеті Райс (Техас) зауважує, що Європа не змогла забезпечити свою енергетичну безпеку.
“Погане управління енергетичною безпекою в енергетичній політиці особливо було особливо різким для природного газу, де негайне та повне заміщення втрачених російських обсягів було неможливим через брак інфраструктури, яка б дозволила отримати доступ до глобального скрапленого природного газу. Нещодавні доповнення в інфраструктурі, зокрема плаваючі сховища та регазифікаційні установки, встановлені поспішно та за високою ціною (у Німеччині, Нідерландах, в Італії) можуть допомогти, але лише певною мірою, враховуючи, що глобальне постачання зрідженого газу не збільшиться значною мірою протягом наступних двох-трьох років”, - наголосила експертка.
Дітте Юуль Йоргенсен також наголосила, що ЄС надає економічну та технічну підтримку Українській енергетичній інфраструктурі.
“Ми синхронізуємо нашу електромережу, щоб зробити їхню систему незалежною від російської електроенергетичної системи, - додала генеральна директорка з енергетичних питань в Єврокомісії. - Загалом Європейський Союз та країни-члени надали Україні понад 73 мільярди доларів фінансової, військової, гуманітарної допомоги та допомоги біженцям”.
Напередодні Євросоюз оголосив, що до 24 лютого планує ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Про намір США запровадити нові санкції проти Росії та проти країн, які допомагають Москві уникати санкцій повідомила також представниця державного департаменту США Вікторія Нуланд.
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