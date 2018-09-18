Торговельна війна Китаю та США вийшла на новий рівень

Президент Дональд Трамп дав вказівку Торговельному представнику США запровадити митні тарифи на 200 мільярдів доларів товарів з Китаю. Таке рішення президента посилює протистояння Росії та Китаю в торговельній сфері.

Моя адміністрація не буде бездіяльною доки на наші інтереси нападають

"Місяцями ми закликали Китай змінити цю несправедливу практику і ставитись до американських компаній справедливо і відповідально, - йдеться в заяві Трампа, яку цитує Business Insider. – Ми дуже чітко висловились про те, які зміни варто було б запровадити і дали Китаю всі можливості для того, щоб вони ставились до нас рівноправно. Однак, Китай все ще не бажає змінювати свою практику".

"Мій обов'язок як президента захищати інтереси працівників, фермерів, бізнес і, власне, нашу країну, - додав Трамп. – Моя адміністрація не буде бездіяльною доки на наші інтереси нападають".

За заявами високопосадовців адміністрації Трампа, мито на імпорт китайських товарів може сягнути 10%. Його запровадження планується на 24 вересня. Мито зросте до 25% на початку 2019 року. Посадовці зазначили, що такий графік запровадження мит дозволить американським компаніям пристосуватись до нових умов роботи з постачальниками.

В Пекіні невідкладно відреагували на оголошення про нову хвилю митних тарифів.

Китай прагне показати, що може протистояти Трампу та США для того, щоб решта світу побачила, що тепер вони стали суперниками Америки

"Для того, щоб захистити наші законні права та інтереси і світову торгівлю, Китай змушений буде вжити заходи у відповідь", - йдеться в заяві китайського міністерства торгівлі, пише Reuters.

Аналітики вважають, що жорстка позиція Китаю свідчить про бажання президента Китаю Сі Цзіньпіна представити Китай в якості світової супердержави.

"Китай прагне показати, що може протистояти Трампу та США для того, щоб решта світу побачила, що тепер вони стали суперниками Америки", - стверджує Шон Рейн, керуючий директор Китайської групи дослідження ринків в Шанхаї.

Голова компанії Alibaba мільярдер Джек Ма заявив, що протистояння між США та Китаєм в торговельній сфері може тривати пару десятиліть і створить "безлад" для всіх сторін

Пекін висловив надію, що президент США змінить позицію до 24 вересня. Там також закликами Білий дім поглянути на віддалені наслідки. За даними економістів, вартість таких споживчих товарів, як кондиціонери, меблі, лампи та інше, можуть зрости, адже багато американських виробників виробляють товари на території Китаю.

Голова компанії Alibaba мільярдер Джек Ма заявив 18 вересня, що протистояння між США та Китаєм в торговельній сфері може тривати пару десятиліть і створить "безлад" для всіх сторін, повідомляє Reuters.

Ма виступив на конференції перед інвесторами через лічені години після заяви Вашингтона про нові мита. Він передбачив, що китайські та іноземні компанії можуть перевести виробництво до інших країн, щоб уникнути митних тарифів. Він також закликав до вдосконалення правил світової торгівлі. "Навіть якщо Дональд Трамп піде на пенсію, прийде новий президент, це триватиме ... Нам потрібні нові торгові правила, потрібно модернізувати СОТ", - наголосив він коментуючи діяльність Світової організації торгівлі.

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