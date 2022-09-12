Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на тлі зміни ходу війни РФ в Україні

Вперше за два роки китайський лідер Сі Цзіньпін планує міжнародну подорож. Цього тижня він відвідає Середню Азію і, за повідомленням Кремля, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співпраці.

За оцінкою автора книги про Сі Цзіньпіна Джорджа Магнуса, яку наводить Reuters, цією зустріччю Сі хоче показати єдність з Росією проти Заходу, однак його турбуватиме наявність такої коаліції на майбутнє, через зміни у ході війни в Україні.

"Якщо ситуація на полі бою в Україні така ж важка для Росії, як видається, це створить серйозні дилеми для Китаю", - погоджується і американський аналітик Гел Брендс з університету Джонса Гопкінса.

У серії твітів він припускає - якщо ситуація далі погіршиться, Росія змушена буде просити допомоги у Китаю, і "якщо Пекін не знайде можливості надати таку підтримку, напруга в китайсько-російському партнерстві, ймовірно, зросте швидше, ніж уявляють собі багато аналітиків".

"Китай наразі не готовий платити матеріальну ціну, щоб допомогти Росії (це свідчить, що зв'язок слабший, ніж вважається) і, ймовірно, курс не зміниться і тепер", - твітує аналітик Інституту технологій в Массачусетсі Тейлор Фревел.

Bloomberg вказує на те, що візит китайського лідера підтримає вплив Китаю в регіоні Середньої Азії. Війна в Україні змінила "червоні лінії" в Середній Азії, пише видання і вказує, що тепер Казахстан надає підтримку Україні, а візит Сі Цзіньпіна до цієї країни в середу продемонструє, що "у країни є ще один потужний сусід" - Китай.

Китай не засудив російську війну в Україні а також не приєднався до режиму санкцій, однак, наразі немає повідомлень і про збройну допомогу, яка б могла надходити до Росії з Китаю.

На тлі санкцій, торгівля між двома країнами зросла майже на третину за останні сім місяців, пише Reuters. Bloomberg вбачає в цьому збільшення економічної залежності Росії від Китаю, який імпортує більше російської продукції, допомагаючи РФ зменшити вплив санкцій.

Заяви з осудом санкційного режиму прозвучали під час візиту китайського законодавця Лі Жанжу до Росії минулого тижня, повідомляють китайські ЗМІ.

Візит Сі Цзіньпіна відбудеться перед важливою подією для керівника Китаю. За очікуваннями, 15 жовтня на засіданні китайської Компартії, Сі заявить про третій 5-річний термін правління, що суперечить усталеним правилам.