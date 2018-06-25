Китай та ЄС зближуються, опонуючи торговельній політиці США – Bloomberg

Посадовці Китаю та ЄС виступили проти протекціонізму в торгівлі, наголосивши, що торговельна війна може спричинити спад світової економіки.

Односторонні дії ризикують штовхнути світ у рецесію, наголошують Китай та ЄС в заяві, яку багато хто сприйняв, як полеміку зі США, йдеться в статті Bloomberg.

Після переговорів у Пекіні, віце-прем’єр Китаю Лью Ге наголосив, що Китай та ЄС погодились захищати багатосторонню систему торгівлі. Коментар було зроблено на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії Юркі Катайнен.

«Односторонні акції посилюються і у багато економік переживають напружені торговельні відносини, наголосив Ліу. – Китай та ЄС рішуче виступають проти односторонніх дій та протекціонізму в торгівлі і вважають, що такі дії можуть спричинити рецесію і неспокій у світовій економіці».

Як Китай, так і ЄС потрапили під тиск Трампа, так як президент намагається переробити світову систему торгівлі, яка, як він вважає, налаштована проти найбільшої економіки світу, наголошує видання.

Після місяця риторики та погроз, протистояння в сфері торгівлі, як видається перейшло до іншої стадії, коли Європа запровадила митні тарифи на 3,3 мільярда доларів на американські товари у п’ятницю у відповідь на торговельні бар’єри США на імпорт алюмінію та сталі. Це спонукало до нових погроз стосовно введення митних тарифів на європейські машини.

США планує запровадити нові митні тарифи на імпорт товарів обсягом 34 мільярди доларів з Китаю починаючи з 6 липня, Трамп також погрожував ввести мита на ще 200 мільярдів доларів імпорту китайських товарів.

Через посилення суперечностей стосовно торгівлі, Китай прагнув зблизитись з Європою, йдеться в статті.

Однак, незважаючи на близькість позицій стосовно торгівлі, ЄС та Китай мають значні розбіжності з таких питань, як доступ для європейських фірм на ринки і небажання ЄС підтримувати політику Китаю стосовно «нового Шовкового шляху».

Дивіться також: Вікно в Америку. “Комуналка” для американців від українців