Китай відповів на нові митні тарифи, запроваджені Трампом

За лічені години після оголошення президента Трампа про введення митних тарифів на імпортні товари з Китаю, уряд Китаю оголосив про запровадження тарифів у відповідь.

Перший крок США з введення тарифів стосується імпортних товарів на 34 мільярди доларів. Можливість введення митних тарифів на наступні 16 мільярдів доларів імпорту з Китаю буде розглядатись, заявив торговельний представник США в окремій заяві. Перелік товарів, на який USTR може накласти санкції, становить 1 102.

«Сполучені Штати не можуть більше виносити втрати технологій та інтелектуальної власності через несправедливі правила торгівлі», - йдеться в заяві Білого дому, оприлюдненій в п'ятницю.

Такі заходи, відзначають в ЗМІ, наближають Вашингтон та Пекін до торговельної війни. Після декількох раундів переговорів, країни все ж не змогли надати відповідь на занепокоєння США про існування дефіциту у торгівлі у 375 мільярдів доларів з Китаєм.

«Запровадженння митних тарифів перекладає витрати несправедливої торговельної практики Китаю на плечі американських споживачів, виробників та фермерів. Це невірний підхід», - заявив Томас Донаг’ю, президент Американської торгової палати в коментарі Bloomberg.

В США наголосили, що підставою для введення додаткових митних тарифів стало розслідування USTR через звинувачення у крадіжці прав інтелектуальної власності США з метою забезпечити собі домінування в сфері розвитку високих технологій.

США вже ввели митні тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Дивіться також: Час-Тайм. Трамп наполягає, що Росію треба повернути до групи країн G8