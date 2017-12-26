Китай випередить США, а Росія спуститься на 17 місце за величиною економіки через 15 років - CEBR

Китай, ймовірно, стане найбільшою економікою в світі, перегнавши США до 2032 року. Про це свідчить дослідження британського Центру досліджень економіки та бізнесу, пише видання The Daily Mail.

Вже наступного року Індія прискорить зростання, обійнявши п’яте місце серед світових економік і випередивши Францію та Великобританію.

В 2032 році Індія стане третьою після США, Японія – четвертою, Німеччина – п’ятою, а Бразилія – шостою економікою в світі, йдеться в звіті.

Раніше CEBR передбачав, що Китай посяде провідне місце в 2031 році, однак, "через те, що вплив президента Трампа на торгівлю виявився менш негативним, ніж очікувалось, США утримуватимуть світову корону на рік довше, ніж передбачалось в минулому звіті", - йдеться в звіті CEBR.

Прискорення зростання в Індії є частиною тенденції в рамках якої країни Азії переважатимуть в десятці найбільш розвинених економік світу протягом наступних 15 років.

"Незважаючи на певний регрес ... економіка Індії все ще має наздогнати Францію та Великобританію, а в 2018 році пережене їх обох і стане п’ятою країною за величиною економіки в доларовому еквіваленті", - заявив Дуглас Маквільямс, заступник голови CEBR.

Економіка Росії надто залежить від цін на нафту і від енергетики і тому, ймовірно, пересунеться з 11-того на 17-те місце серед найбільших економік до 2032 року, йдеться в звіті.

Важливими факторами трансформацій протягом 15 років стануть технологія та урбанізація, наголошує CEBR.

Дивіться також: Час-Тайм. Передріздвяні новини та дива у США

​