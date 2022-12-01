Шарль Мішель: Європа розраховує, що Китай закличе Росію поважати Статут ООН 

ПЕКІН (AP) — Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до переговорів щодо політичного вирішення війни в Україні, під час зустрічі з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем, який перебуває у четвер у Пекіні, повідомляє державна китайська телекомпанія CCTV.

Сі Цзіньпін заявив, що «врегулювання української кризи політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії».

"За нинішніх умов ми повинні уникати ескалації та розширення кризи та працювати заради миру", - сказав Сі.

Китай неодноразово робив такі заяви в минулому, але відмовлявся засуджувати вторгнення Росії та критикував санкції проти Москви.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії до України, Сі Цзіньпін і російський лідер Володимир Путін підтвердили "безмежне" партнерство двох країн, згодом Пекін збільшив закупівлю нафти в Росії, а цього тижня військово-повітряні сили Китаю та РФ провели спільні навчання.

Прес-секретар Мішеля повідомив: європейський посадовець підкреслив, що ЄС розраховує на те, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, закликатиме Росію поважати основні принципи Статуту ООН і сприяти припиненню жорстокого руйнування та окупації Росією.

Офіційні особи ЄС заявили, що одноденний візит Мішеля був спрямований на пошук балансу між бажанням ЄС збільшити експорт до Китаю та необхідністю бути твердими з Пекіном у захисті демократії та основних свобод.

В минулі роки Китай наростив свій глобальний вплив, а ЄС все частіше став сприймати цю країну як стратегічного суперника.

Візит Мішеля також є можливістю для блоку 27 країн продемонструвати єдність після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю на початку листопада.

Тоді Шольц закликав Китай вплинути на Росію та висловив занепокоєння щодо прав людини. Мішель спробує розвинути цю позицію.

Візит відбувається на тлі високої напруги навколо Тайваню, куди Китай погрожує вторгнутися. Також нещодавно вийшов звіт Організації Об’єднаних Націй, у якому йдеться, що порушення Китаєм прав людини проти уйгурів та інших етнічних груп у регіоні Сіньцзян можуть становити злочини проти людства.

Зростає кількість політиків Європейського парламенту та країн-членів ЄС, які відвідують Тайвань, викликаючи гнів у Пекіні. Рішення Литви покращити відносини з Тайбеєм спонукало Пекін заморозити зв’язки та заборонити торгівлю з балтійською країною.

У той же час Мішель прагне покращити економічні позиції ЄС у другій за величиною економіці світу, де зростання сповільнилось внаслідок жорстких обмежень проти COVID-19.

ЄС має щорічний дефіцит торгівлі товарами та послугами з Китаєм у розмірі близько 230 мільярдів євро. ЄС також прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо технологічного обладнання та мінеральної сировини, яка використовується для виготовлення таких товарів, як мікрочипи, батареї та сонячні панелі.