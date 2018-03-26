Торговельна війна спровокує «масштабніший конфлікт» - Китай

Перший віце-прем'єр китайського уряду Хань Чжен, не згадуючи США, назвав всіх торговельних партнерів «пасажирами одного човна»





Високопоставлений китайський чиновник попередив, що торговельна війна завдасть шкоди всім сторонам і спровокує «більш масштабний конфлікт».



«Торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам. Вона лише призведе до серйозних наслідків і негативних результатів, - заявив віце-прем'єр Хань Чжен - Ми вважаємо, що протекціонізм в торгівлі - це шлях в нікуди».



Раніше президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на імпорт китайської сталі та алюмінію. У відповідь Китай запровадив мита і збори на деякі товари американського імпорту. Однак у своєму виступі Хань Чжен не згадав конкретно США або Трампа.



Китайський віце-прем'єр закликав всіх глобальних торговельних партнерів «співпрацювати один з одним, як пасажирів, які знаходяться в одному човні, зробити економічну глобалізацію більш відкритою, представницької, збалансованої і вигідною всім».



Побоювання з приводу торговельної війни між двома найбільшими економіками світу призвели до падіння на світових ринках.



США звинувачують Китай в несправедливій торговельній практиці, включаючи крадіжку інтелектуальної власності і демпінг на світових ринках, через що американські товари здаються більш дорогими.



Китай відкидає звинувачення США, і віце-прем'єр Лю Хе в телефонній розмові з міністром фінансів США Стівеном Мнучином в суботу заявив, що Пекін готовий відстоювати свої інтереси.

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