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Суспільство

Торговельна війна спровокує «масштабніший конфлікт» - Китай

  • Голос Америки
Хань Чжен

Перший віце-прем'єр китайського уряду Хань Чжен, не згадуючи США, назвав всіх торговельних партнерів «пасажирами одного човна»



Високопоставлений китайський чиновник попередив, що торговельна війна завдасть шкоди всім сторонам і спровокує «більш масштабний конфлікт».

«Торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам. Вона лише призведе до серйозних наслідків і негативних результатів, - заявив віце-прем'єр Хань Чжен - Ми вважаємо, що протекціонізм в торгівлі - це шлях в нікуди».

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на імпорт китайської сталі та алюмінію. У відповідь Китай запровадив мита і збори на деякі товари американського імпорту. Однак у своєму виступі Хань Чжен не згадав конкретно США або Трампа.

Китайський віце-прем'єр закликав всіх глобальних торговельних партнерів «співпрацювати один з одним, як пасажирів, які знаходяться в одному човні, зробити економічну глобалізацію більш відкритою, представницької, збалансованої і вигідною всім».

Побоювання з приводу торговельної війни між двома найбільшими економіками світу призвели до падіння на світових ринках.

США звинувачують Китай в несправедливій торговельній практиці, включаючи крадіжку інтелектуальної власності і демпінг на світових ринках, через що американські товари здаються більш дорогими.

Китай відкидає звинувачення США, і віце-прем'єр Лю Хе в телефонній розмові з міністром фінансів США Стівеном Мнучином в суботу заявив, що Пекін готовий відстоювати свої інтереси.

Дивіться також: Пекін: торговельні війни не вигідні нікому

Пекін: торговельні війни не вигідні нікому. Відео
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Пекін: торговельні війни не вигідні нікому. Відео

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