Лаґард: МВФ може переїхати в Пекін через 10 років

Міжнародний валютний фонд може переміститись в Пекін через десять років, якщо зростання Китаю та інших великих економік, що розвиваються, триватимуть, і це буде відповідно відображене в структурі голосування в МВФ, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, повідомляє Reuters.

Це – реальна перспектива, заявила Лаґард, - адже МВФ має розширити можливість представлення інтересів великих країн з економіками, що розвиваються, так як вони стають більш впливовими.

«Це може означати, що, з великою ймовірністю, якщо ми продовжимо цю бесіду через десять років, штаб-квартира МВФ буде в Пекіні», - сказала Лаґард.

Вона додала, що нормативні акти МВФ вимагають від організації бути розташованою в країні-члена з найбільшою економікою. З часу заснування організації в 1945 році – це завжди були Сполучені Штати, які мають 16,5 відсотків голосів правління, що надає США фактичне право вето в прийнятті рішень організацією.

Якщо ж зростання Китаю продовжиться на рівні 6 відсотків річних, номінальний ВВП Китаю може обігнати ВВП США через десять років.

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