ОБСЄ просуває дев'ять пунктів "розбудови довіри" на Донбасі

Україна є найбільшим пріоритетом для ОБСЄ. На цьому наголосив очільник ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак під час слухань Комісії США з питань безпеки та співпраці в Європі (Гельсінської комісії США).

Спілкуючись з законодавцями США, Лайчак наголосив на безальтернативності Мінських домовленостей, важливості діяльності Нормандської групи, Тристоронньої контактної групи, а також залучення США через діяльність посла Курта Волкера.

Однак, питання політичного врегулювання "не мусить відволікати нас від нагальних потреб місцевих мешканців", - зауважив Лайчак.

ОБСЄ працює над сприянням втіленню дев'яти пунктів, які, на думку ОБСЄ, мають "розбудувати довіру" на Донбасі.

Першим пунктом в переліку ОБСЄ є ремонт мосту в Станиці Луганській, Лайчака вразив його січневий візит до цього пропускного пункту, який є єдиним в Луганській області, і через який щоденно проходить більше десяти тисяч осіб.

Серед інших заходів у переліку ОБСЄ – захист цивільної інфраструктури, розмінування, обмін затриманими, вирішення екологічних питань та інші.

В лютому Лайчак обговорив ці пункти окремо з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним а також з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. "Я жодного разу не почув "ні", - зазначив Лайчак про свої переговори і висловив сподівання, що ці запропоновані кроки буде втілено.

"Протистояння однозначним, масштабним та невиправленим порушенням всіх 10 основних принципів ОБСЄ має бути серед найвищих пріоритетів керівництва ОБСЄ", - заявив сенатор Роджер Вікер під час слухань.

Відповідаючи на питання американських законодавців стосовно енергетичної незалежності та корупції в Україні, Лайчак нагадав, що Словаччина дозволила реверсні поставки газу до України, що стало важливою складової енергетичної безпеки. Це змінило ситуацію, бо Україну вже не можна було шантажувати через газ, переконаний політик. Він також закликав законодавців США піднімати це питання і судити про країну не за кількістю антикорупційних законів, а за ефективністю їх втілення.

Дивіться також: ​Підсумки промови генсека НАТО в Конгресі США. Відео