У Посольстві Росії у США дорікнули Олімпійському комітету Росії, що неправильно святкує хокейне золото

У посольстві Росії у США дорікнули Олімпійському комітету Росії за неувагу та Континетальної хокейнлої ліги після того, як комітет у офіційному Twitter-вітанні російським хокеїстам із виграшем золота Олімпіади згадав "Кубок Стенлі", приз який отримує переможець північноамериканської Національної хокейної ліги.

"Золота команда. Її капітан Павло Дацюк став 28 членом «Потрійного золотого клубу», до якого належать хокеїсти, які перемогли на Олімпіаді, чемпіонаті світу та у Кубку Стенлі!", - радісно твітує сьогодні Олімпійський комітету Росії з нагоди перемоги росіян.

Таке формулювання не лишилося без уваги прес-секретаря посольства Росії у США Ніколая Лахоніна.

"Кубок Континентальної хокейної ліги вам мав би бути ближчий, ніж Кубок Стенлі..? ", - дорікнув він ОК Росії у Twitter.

Лахонін не позбавлений почуття гумору і очевидно є затятим хокейним уболівальником. У своїй короткій біографії на Twitter він пише про себе наступе: "Пишаюсь зв'язками з Росією. Буцімто прес-секретар посольства Росії у США. Використовую патріотичний американський Twitter, щоб просувати інтереси Росії. Фанат ХК "Динамо" та Олімпійської збірної Росії".

Російські хокеїсти обіграли німців у фінальному матчі Олімпійських ігор з рахунком 4:3.

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