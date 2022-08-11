Парламент Латвії назвав Росію «державою-спонсором тероризму»

Парламент Латвії назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію «державою-спонсором тероризму». Відповідну заяву Сейм ухвалив у четвер. Також парламент Латвії закликав західних союзників запровадити ширші санкції проти Москви, щоб покласти край війні, зокрема, Сейм закликав країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

«Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами – прямо та опосередковано – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння сім’ї Скрипалів або збиття рейсу MH17», – мовиться у заяві Сейму.

Як наголосив Ріхардс Кольс, голова Комітету зі закордонних справ Сейму Латвії, «зараз Росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні», використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю, намірено влучає по цивільних особах та громадських місць із «непропорційною жорстокістю».

«Щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну, тобто Росія чинить це насильство для досягнення політичних цілей», – наголосив Ріхардс Кольс.

Парламент Латвії 11 серпня проголосував за ухвалення заяви щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти цивільних осіб і громадських місць в Україні , визнаючи насильство Росії проти цивільних осіб тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму», – написав Ріхардс Кольс у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність за постанову парламенту Латвії.

«Вдячний Сейму латвійського парламенту та всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Вчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад», – написав міністр закордонних справ Латвії в Twitter.

10 травня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

У резолюції Сейм зазначив, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. На думку литовського парламенту, «у їхніх діях вбачається мета повного чи часткового знищення української нації та її духу шляхом убивства цілих сімей, у тому числі дітей, а також викрадень, тортур, зґвалтувань та знущань над тілами вбитих та закатованих».

Як повідомляв «Голос Америки», 28-го липня в Палаті представників Конгресу США було представлено законопроект, підтриманий представниками обох провідних партій США, під назвою "Росія є державою-спонсором тероризму".

Законопроект закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну, йдеться в поясненні до документа.

Напередодні, 27-го липня Сенат Сполучених Штатів одностайно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росії державою, яка спонсорує тероризм. Резолюція була внесена в Сенат 10-го травня 2022-го.