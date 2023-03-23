Перший запуск ракети, надрукованої на 3D-принтері провалився

Ракета, майже повністю виготовлена з частин, надрукованих на 3D-принтері, здійснила перший запуск в середу ввечері, але впала через три хвилини польоту не досягнувши орбіти.

На борту випробувального польоту Relativity Space не було нічого, крім першого металевого виробу надрукованого на 3D-принтері шість років тому.

Стартап хотів вивести сувенір на орбіту заввишки 125 миль (200 кілометрів) на кілька днів, перш ніж увійти в атмосферу і згоріти разом із верхнім ступенем ракети.

Як виявилося, перший ступінь, після старту ракети зі космодрому на мисі Канаверал, відокремився, як було заплановано. Але верхній ступінь спалахнув, а потім вимкнувся та впав в Атлантичний океан.

Це третя спроба запуску з місця, де колись була ракетна установка. Раніше цього місяця Relativity Space прибула за півсекунди після запуску, двигуни ракети загорілись, а потім раптово вимкнулися.

Хоча верхній ступінь вийшов з ладу, і місія не вийшла на орбіту, «перші запуски завжди вражають, і сьогоднішній політ не став винятком», — сказала коментатор запуску Relativity Space Арва Тізані Келлі після запуску в середу.

Більшість 33-метрової ракети, включно з її двигунами, створено на величезному 3D-принтері компанії в Лонг-Біч, Каліфорнія.

Relativity Space повідомила, що металеві частини, надруковані на 3D-принтері, становлять 85% ракети під назвою Terran. Більші версії ракети матимуть ще більше, а також їх можна буде багаторазово використовувати для кількох польотів.

Інші космічні компанії також покладаються на 3D-друк, але деталі складають лише невелику частину їхніх ракет.

Заснована в 2015 році парою молодих аерокосмічних інженерів, Relativity Space привернула увагу інвесторів і венчурних капіталістів.



Відділ охорони здоров’я та науки Associated Press отримує підтримку від Науково-освітньої медіа-групи Медичного інституту Говарда Хьюза. AP несе повну відповідальність за весь вміст