Чому Зеленський вирішив не втручатись у питання Лаври й УПЦ-МП - експерти

Зміни у питанні оренди Києво-Печерської Лаври малоймовірні, вважає колишній речник предстоятеля УПЦ-МП, який нині перейшов до Православної церкви України, отець Георгій Коваленко.

Петицію українців до президента Зеленського про те, щоб забрати Києво-Печерську Лавру в Московського патріархату через порушення карантину в час пандемії, отець Коваленко називає "емоційною реакцією суспільства на неадекватну поведінку керівництва Московського патріархату під час пандемії".

Я не вірю в петицію як інструмент вирішення таких непростих питань.

В інтерв'ю Голосу Америки отець Коваленко заявив: "Ні до чого, окрім дестабілізації, це не призводитиме. На сьогодні я не бачу якихось активних заявок від інших церков із бажанням служити у Лаврі. Таких заяв нема. Ну тоді що ми обговорюємо?".

Він також нагадав, що на сайті президента України збирають підписи і щодо іншої петиції – з вимогою залишити Лавру в користуванні Московського патріархату.

"Ну і наберуть ті самі 25 тисяч голосів. Ну і що? Я не вірю в петицію як інструмент вирішення таких непростих питань", – додав отець Георгій.

Нереалістичною вважає вимогу передачі Лаври в користування ПЦУ, принаймні за нинішніх часів, і релігієзнавець Віктор Єленський.

"Ніхто не буде сьогодні цим займатись. Тим більше, що впливові сили в офісі президента всіляко ведуть політику на реабілітацію та захист Московського патріархату", – сказав Єленський Голосу Америки.

У Лаврі вчинили не по-християнськи і навіть не покаялись

Він додав, "звісно, у Лаврі дуже погано повелися під час пандемії коронавірусу. Я сказав би навіть, вчинили не по-християнськи і навіть не покаялись за те, що кричали: приходьте, обнімайтеся, цілуйтеся, приносьте дітей, причащайтесь. Скидається на те, що єдина вольниця, яка їм дозволяється у Москві, це бути більшими мракобісами, ніж навіть Московська патріархія".

Тому обурення суспільства діями ієрархів Лаври абсолютно виправдане, вважає Єленський, і державі слід було б добре придивитися до того, що МП робить у Лаврі, як дотримується санітарних норм, як охороняє пам’ятки культури.

Впливові сили в Офісі президента ведуть політику на реабілітацію та захист Московського патріархату.

"Зеленський міг би скористатись такою петицією, якби хотів. Міг би принаймні дати доручення Кабінету Міністрів розглянути петицію і факти, які там наводяться. А він просто сказав, що це не його компетенція. Так він робить, коли хоче закрити питання", – сказав Єленський.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на адресовану йому петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської Лаври Московським патріархатом, заявив, що об'єктами державної власності України управляє Кабінет Міністрів. Мовляв, це питання не входить в компетенцію глави держави.

У своїй відповіді на сайті президента Володимир Зеленський підкреслив, що зобов'язаний діяти лише на підставі і в межах повноважень, передбачених Конституцією.

Це емоційна реакція суспільства на неадекватну поведінку керівництва Московського патріархату

Електронна петиція на президентському сайті була зареєстрована у квітні і зібрала понад 27 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

Приводом до подання петиції стало порушення Лаврою карантину під час пандемії, що призвело до спалаху там коронавірусної інфекції.

Звернення до президента звучало так: "Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ)".

Як зазначалось у тексті, Лавра є святинею українського народу, ПЦУ – визнана Константинополем автокефальна православна церква на території України, тоді як УПЦ Московського патріархату такою церквою не є.

Зеленський міг би скористатись такою петицією, якби хотів.

А відтак, йдеться у зверненні, "цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яку православний світ визнав автокефальною православною церквою на території України".

Вимагаючи забрати Лавру у Московського патріархату, ініціатори закидали також ієрархам УПЦ-МП "висловлювання та дії, спрямовані проти українського народу".

Зокрема, згадували висловлювання митрополита Онуфрія про Голодомор, буцімто посланий українцям за їхню гординю; засудження ним антитерористичної операції на Донбасі як "братського кровопролиття"; відмову священика УПЦ-МП відспівувати дитину, яка була хрещена в Київському патріархаті, тощо.

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