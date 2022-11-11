Ні Байден, ні Блінкен не зустрічатимуться з Лавровим на саміті G20

В інтерв’ю цього тижня головний посадовець Державного департаменту США з економічних питань Рамін Толуї сказав Голосу Америки, що якщо Росія не продовжить участь в Чорноморській зерновій ініціативі, яка розблокувала експорт зерна через українські порти, це матиме жахливі наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

«Коли в останні пару тижнів, Росія призупинила свою співпрацю в угоді, ми побачили, що світові ціни на продукти харчування досить різко зросли. А потім, коли Росія знову приєдналася до цієї угоди, ми дуже раді бачити, що світові ціни на продукти харчування впали", - сказав Толуї в середу.

"Отже, наслідки непродовження угоди є дуже значними. Ми, на жаль,побачили це, коли Росія призупинила співпрацю", – додав він.

Чорноморська зернова ініціатива, узгоджена з ООН і Туреччиною, була підписана в липні та створила коридор для поставок продовольства та добрив, але Росія не бажає продовжувати в ній участь.

Reuters повідомило, що Росія звернулася до Заходу з проханням послабити санкції проти Російського сільськогосподарського банку “Россєльхозбанк”.

«Ми робимо ряд кроків, щоб переконатися, що ми сприяємо можливості Росії експортувати продовольство та добрива тим, хто їх потребує в країнах, що розвиваються», — сказав Толуї, відповідаючи на запитання про те, чи США розглядатимуть такий запит.

Нижче наведено уривки з інтерв’ю «Голосу Америки» з Раміном Толуї, помічником державного секретаря з питань економіки та бізнесу. Інтерв’ю відредаговано для стислості та ясності.

Голос Америки: 19 листопада завершиться дія Чорноморської зернової ініціативи, укладена за посередництва ООН, якщо її не буде продовжено. Що США хочуть сказати Росії?

Толуї: Чорноморська зернова ініціатива, яку висунув генеральний секретар ООН за підтримки Туреччини, неймовірно важлива для світу, а особливо для людей у країнах, що розвиваються. Згідно з ініціативою, з моменту її запуску в липні було експортовано близько 10 мільйонів тонн зерна. Якщо поглянути на це в перспективі, це еквівалентно приблизно мільярду буханців хліба на місяць. Дві третини зерна відправлено в країни, що розвиваються, і це допомогло знизити світові ціни на продовольство після подальшого вторгнення Росії в Україну.

Голос Америки: Чи розглядають США можливість послаблення обмежень щодо “Россєльхозбанку”?

Толуї: Це дуже важливий момент. Коли США запровадили санкції проти Росії за вторгнення в Україну, ми спеціально вилучили з цих санкцій продукти харчування та добрива, сільськогосподарську продукцію. Ми не хочемо, щоб санкції США перешкоджали країнам, що розвиваються, імпортувати російські продукти харчування та добрива, які їм потрібні. Отже, існує так звана загальна ліцензія, яка дозволяє операції з продуктами харчування та добривами. Крім того, у спілкуванні з урядами та приватним сектором ми чітко заявили, що ці санкції не застосовуються до операцій, пов’язаних із продовольством і добривами.

Голос Америки: Для уточнення, ви виключаєте підтримку США для послаблення обмежень щодо “Россєльхозбанку”?

Толуї: Ми наполегливо працюємо над тим, щоб наші санкції не перешкоджали потоку російського продовольства та добрив. Насправді, на додаток до зусиль, про які я згадав, ми створили гарячу лінію в Державному департаменті, куди країни та компанії можуть повідомити про будь-які труднощі, які вони мають під час транзакцій з російськими продуктами харчування та добривами, щоб ми могли допомогти їх вирішити.

Голос Америки: Чи справедливо сказати, що пропозиція Росії щодо послаблення санкцій щодо цього банку не розглядається?

Толуї: Як я вже сказав, ми робимо низку кроків, щоб переконатися, що ми сприяємо спроможності Росії експортувати продовольство та добрива тим, хто їх потребує в країнах, що розвиваються.

Голос Америки: Чи можете ви повідомити нам оновлену інформацію про зусилля США із зміцнення глобальної продовольчої безпеки?

Толуї: Так. Ми дуже серйозно підійшли до проблеми глобальної продовольчої безпеки ще до вторгнення Росії в Україну.

Але після вторгнення держсекретар [Державний секретар Ентоні] Блінкен у квітні скликав зустріч понад 30 міністрів сільського господарства, закордонних справ і розвитку, щоб започаткувати «Дорожню карту глобальної продовольчої безпеки, заклик до дії», яка викладає план міжнародної спільноти з протистояння цим глобальним викликам продовольчої безпеки. Понад 100 країн наразі підписалися під цим планом, і він включає такі дії, як збільшення внесків у гуманітарні організації, які надають підтримку тим, кому загрожує голод.

Це включає інвестиції в сільськогосподарські потужності в країнах, що розвиваються, щоб збільшити виробництво продуктів харчування зараз, а також підвищити стійкість у майбутньому. І Сполучені Штати зробили багато для втілення цієї дорожньої карти. Цього року ми виділили 10,5 мільярда доларів США на допомогу розвитку та гуманітарну допомогу, яка спрямована на вирішення деяких із цих пріоритетів, викладених у дорожній карті, яку схвалили понад 100 країн.

Голос Америки: Оскільки ви прямуєте до Азії, деякі з цих країн постраждали від інфляції та різкого зростання цін на продукти харчування, але утрималися від прямого засудження Росії. Яке повідомлення мають США таким країнам, як Індія та Китай?

Толуї: Я вважаю, що одна з найважливіших речей полягає в тому, щоб усі знали, наскільки важливою для глобальної продовольчої безпеки є Чорноморська зернова ініціатива.

Як я вже згадував, 10 мільйонів тонн зерна вийшли з Чорного моря і пішли на світові ринки. Дві третини цього пішли до країн, що розвиваються, і це еквівалентно мільярду буханок хліба на місяць.

Тому неймовірно важливо, щоб продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи.

Тож ми закликаємо країни по всьому світу говорити про те, наскільки важливою для глобальних викликів продовольчої безпеки є Чорноморська зернова ініціатива, і підтримати зусилля Генерального секретаря ООН щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи.