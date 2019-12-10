Контроль над озброєнням, Україна - серед тем зустрічі Трампа з Лавровим

Президент США Дональд Трамп приєднається до зустрічі держсекретаря США Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок. Про це оголосили в Білому домі.

Предметом обговорення на зустрічі буде "стан двосторонніх відносин", заявив високий посадовець адміністрації Трампа. Ситуація в Україні, ймовірно, також буде на порядку денному, повідомили американські високопосадовці. Серед інших питань буде обговорюватись ситуація в Сирії та питання контролю над озброєнням, пише "Голос Америки".

Робота над організацією зустрічі, як видається, розпочалась після нещодавньої заяви Путіна про готовність "без передумов" продовжити дію START – угоди з контролю над ядерною зброєю.

Під час саміту НАТО в Лондоні, Трамп заявив, що йому відомо про бажання Москви "укласти угоду" про контроль над озброєнням і вказав, що до цього процесу можна залучити і Китай.

Про можливість участі президента США у зустрічі з Лавровим повідомляв у спілкуванні з CBS радник з національної безпеки США Роберт О'Браян, зауваживши, що це питання взаємної відповідності.

"Коли Помпео відвідував Росію, Путін провів з ним зустріч. І, як ми говорили, з китайцями, росіянами, та іншими – ми прагнемо взаємної відповідності", - наголосив він.

Минулого разу Лавров та посол Росії у США Сергій Кисляк зустрічались з Трампом у 2017 році у Білому домі.

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