«Кінець російського панування в Європі». Політики та експерти коментують рішення Німеччини надати танки Україні

Західні політики, урядовці та експерти вітають рішення Німеччини про поставку в Україну важких танків Leopard 2 та дозвіл іншим країнам передавити ці танки німецького виробництва українській армії для захисту від російської агресії, яке у середу вранці ухвалив уряд країни.

Коментатори вважають, що Київ нарешті отримає військове посилення, необхідне для контрнаступу задля звільнення від Росії окупованих територій. За повідомленням телеканалу АВС News, який посилається на українського урядовця, після рішення Німеччини «відпустити леопардів», Україна очікує отримати близько 100 танків Leopard 2 з дванадцяти країн.

Москва засудила рішення про поставку танків як «безрозсудну провокацію».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що німецькі танки, надані у партнерстві з іншими країнами НАТО, допоможуть Україні «відстояти себе як незалежну державу».

«Я щиро вітаю лідерство канцлера Німеччини в наданні танків Leopard 2 Україні в консультаціях з іншими членами НАТО та партнерами. У критичний момент російської війни вони можуть допомогти Україні захиститися, перемогти та відстояти себе як незалежну державу», – твітує генсек НАТО.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своєму твіті висловлює задоволення тим, що Німеччина приєдналася до Великої Британії, Франції та Польщі, які висловили бажання відправити танки в Україну.

«Настав час Росії усвідомити, що міжнародне співтовариство дедалі рішучіше налаштовано допомогти Україні протистояти варварському та незаконному вторгненню», – наголошує британський міністр оборони.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що рішення відправити більше зброї в Україну, включно з танками, є «історичним стрибком вперед».

«Течія змінюється. Україна повинна отримати зброю, щоб витіснити Росію назавжди, а не просто захищатися», – твітує голова уряду Естонії, яка у відношенні до своїх розмірів, надала Україні найбільше зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що таким чином утворилася танкова коаліція, до якої він запрошує інші країни. У своєму твіті він наголошує, що для України та партнерів «немає нічого можливого».

«Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Зараз вони вільні», – звертається до партнерів український міністр.

Співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, генерал у відставці австралійської армії, Мік Раян каже, що це можливість і для його країни зробити внесок.

«Наповніть один із великих LHD кораблів військово-морського флоту кількома Abrams, Bushmasters, ASLAV, M113, включно з запасними частинами та приладдям, і надішліть його до Європи. Ми могли б це зробити. Потрібна лише політична воля та відданість», – звертається генерал у відставці до свого уряду в Канберрі.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надання західними державами основних бойових танків «допоможе Україні вести механізовану війну для перемоги над російськими військовими та звільнення території України».

Як зазначають фахівці ISW, зволікання Заходу з поставками не давало Україні скористатися перевагами, які створило зосередження російських сил у Бахмуті, для широкомасштабних контрнаступальних операцій. Аналітики нагадують слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який казав у грудні 2022 року, що для контрнаступу українців Україні, крім іншої зброї, необхідно 300 основних бойових танків.

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол закликає союзників не зупинятися на такнках і надати Україні ще і літаки та більше протиракетних систем.

«Дайте українцям танки, реактивні літаки та ATACMs», – твітує Макфол, який нині є дослідником Стенфордського університету США.

Експерт Атлантичної ради та головний редактор часопису National Interest Джейкоб Хейлбрунн каже, що рішення Німеччини має «символічне і практичне значення».

«Символічно, воно звільняє Німеччину від обмежень, у яких вона діяла після Другої світової війни. Практично – звільняє такі країни, як Польща та Фінляндія, щоб вони могли якнайшвидше перекинути танки німецького виробництва для допомоги українцям у майбутньому наступі цієї весни», – пише Джейкоб Хейлбрунн у статті для National Interest.

На його думку, символічність цього рішення іде ще далі – Захід вирішив, що час поступок Росії скінчився. Після довгих зволікань Заходу «жереб кинуто», каже Хейлбрунн.

«Путін був переконаний, що зможе пережити Західний альянс, але альянс переживе його. Будь-які вагання щодо протистояння Москві через її розбій в Україні відкинуто. Президент Джо Байден налаштований раз і назавжди придушити російські прагнення до панування в Європі», – вважає експерт.

Він переконаний, що російський президент не усвідомлював усіх наслідків своїх дій, коли вирішив напасти на україну майже рік тому.

«На Путіна чекає боротьба до кінця, яку він не зможе виграти. Зараз зрозуміло, що коли Путін вторгся в Україну, він підписав собі смертний вирок», – вважає американський коментатор.