Ленд-ліз США став ключовим для перемоги у Другій світовій, тільки тепер Росія - мішень, а не отримувач - сенатор США Салліван

9 травня пообіді за Вашингтоном заплановане підписання президентом США Джо Байденом Акту про ленд-ліз для України, з метою протидіяти повномасштабній російській воєнній агресії.

Перший в історії США закон про ленд-ліз був прийнятий за часів Другої світової і допоміг антигітлерівській коаліції, зокрема Великій Британії та СРСР, отримувати американські зброю та обладнання.

Тоді ця допомога зіграла величезну роль у перемозі над нацистською Німеччиною та країнами Осі. Тепер підтримка Сполучених Штатів і багатьох країн Заходу спрямована до України, що протистоїть загарбницькій війні Росії, а співпраця Москви і Вашингтона – у далекому минулому. Про це журналістці Голосу Америки Карлі Бабб розповів американський сенатор-республіканець Ден Салліван.

"Вінстон Черчилль сказав, що американське військове виробництво стало ключовим для перемоги у війні в Європі. Ми ухвалили іншу версію Програми ленд-лізу, вона так і називається, з метою, аби українці якомога швидше могли отримати американське обладнання, щоб перемогти росіян. Тож, це поворот на 180 градусів у питанні сенсу ленд-лізу, бо тепер очевидно: Росія зараз - мішень, а не отримувач допомоги", - сказав сенатор.

А така співпраця між американцями й росіянами – давно в минулому й неможлива сьогодні, додав Салліван.

Проект закону про ленд-ліз був представлений ще у січні на тлі повідомлень про підготовку Москви до введення військ в Україну. Законопроект розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні, фактично дозволяючи віддавати в борг або лізинг військове обладнання із спрощеними процедурами експортного контролю. Використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше Голос Америки повідомляв про законопроект, що передбачає 33 мільярди додаткової допомоги на підтримку України впродовж наступних кількох місяців. Як 8 травня в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявила спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, законодавці мають ухвалити цю ініціативу до кінця травня.

Президент Росії Володимир Путін 9 травня назвав війну Росії в Україні "ударом на випередження" через начебто підготовку Києва з боку США й НАТО до нібито наступу на російські "історичні землі", включаючи Крим, пише Current Time.

У статті використано матеріали Current Time, "Радіо Свобода", CBS