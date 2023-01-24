Німеччина готова надати Україні танки Leopard 2 - ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен найближчими тижнями відвідає Китай, де обговорюватиметься, зокрема, допомога окремих китайських компаній російським військовим, що ведуть війну проти Україну, - повідомляють агенції CNN та Reuters, посилаючись на власні джерела. При цьому уточнюють, що наразі невідомо, чи володіє китайський уряд інформацією про допомогу росіянам.

Йдеться не про зброю, а про матеріальне обладнання, як то бронежилети і шоломи, і ця надана військова та економічна підтримка не передбачає більш потужної військової допомоги, про яку просила у Китаю Росія.

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння щодо наявних у неї доказів про передачу Росії китайської допомоги, - інформує джерело CNN.

“Якщо адміністрація Байдена дізнається, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу вторгненню Росії або свідомо дозволяє таку допомогу, то повинна буде вирішити, з якою силою на це відповісти, - пише CNN. - Починаючи з перших днів війни, головні помічники президента Джо Байдена попереджали Китай про можливі наслідки, якщо КНР вирішить підтримати Росію в цьому військовому конфлікті”.

Як цитував Голос Америки думки експертів, Пекін “можливо, не стоїть пліч-о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає фінансувати війну Путіна” та є “мовчазним партнером Кремля”. Китай не продає Росії летальну зброю, але і уникає публічної критики воєнних дій Росії, і дві країни неодноразово наголошували на своєму партнерстві.

У грудні після віртуальної зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном президент Росії Володимир Путін заявив, що дві країни посилюватимуть співпрацю між збройними силами, і вказав на зростання товарообігу.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін наприкінці грудня заявили про поглиблення двосторонньої співпраці. Російський президент також заявив, що очікує Сі Цзіньпіна у Москві навесні, і що ця поїздка, мовляв, “продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань”.

У публікації використані матеріали Reuters та CNN.