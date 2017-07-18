Військові США готові надати летальну зброю Україні, справа за Білим домом

"Я підтримую надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, і Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні", - заявив генерал військово-повітряних сил США Пол Селва в своїх свідченнях перед Комітетом Сенату з питань збройних сил на слуханнях, присвячених затвердженню його на посаду заступника голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

Чому Росія є більш негайною загрозою – так це через ядерні можливості, демонстрацію агресивної поведінки та готовність застосовувати військові сили

У своїх свідченнях, оприлюднених напередодні слухань, генерал Селва рішуче підтримав надання летальної зброї Україні, вказавши: "Хоча обороноздатність України посилилась завдяки навчанням США, Україна все ще не має достатніх можливостей, так як її супротивник є більш технологічно просунутий"

"Генерал Селва сказав Комітету Сенату з питань збройних сил, що командування США в Європі і Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС виступають за надання летальної військової допомоги Україні", - твітує експерт Інституту США Brookings та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Я чув, що це не тільки Об’єднаний комітет начальників штабів - існує міжвідомчий консенсус, але рішення залишається за Білим домом", - відповів Пайферу у Twitter Майкл Карпентер, голова аналітичного центру Пенна-Байдена та колишній високопосадовець Міністерства оборони США.

В своїх свідченнях перед Комітетом Сенату генерал Селва також погодився з генералом США Джозефом Данфордом, головою Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США, в тому, що найбільшою загрозою для національної безпеки США є Росія. "На сьогодні, я вважаю, що Росія являє собою найбільшу загрозу для нашої національної безпеки", - зазначив він.

"Хоча Північна Корея, Іран та ІДІЛ мають очевидні ворожі наміри і становлять регіональну та глобальну загрози, жодна з них не загрожує існуванню нашої країни. Росія та Китай перебувають в іншій категорії; вони можуть залучити Сполучені Штати по всьому спектру ядерного та традиційного конфлікту. Вони продовжують невідступно інвестувати до повного спектру сучасних інструментів. Чому Росія є більш негайною загрозою – так це через ядерні можливості, демонстрацію агресивної поведінки та готовність застосовувати військову силу", - пояснив генерал.

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