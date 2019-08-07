Моніка Левінскі стане продюсеркою серіалу про секс-скандал з Клінтоном

Новий сезон серіалу “American Crime Story” (Американська історія злочинів) буде про процес щодо імпічменту Білла Клінтона наприкінці 90-тих. Його продюсеркою стане Моніка Левінскі, повідомляє VanityFair. Левінскі опинилась в центрі секс-скандалу із колишнім президентом США Біллом Клінтоном, коли виявилось, що в нього з нею були сексуальні стосунки протягом займання посади.

До останніх декількох років я не могла повністю висловити свою розповідь - майже за 20 років після тих подій

Саму Моніку Левінскі зіграє акторка Бені Фельдштайн. Хто гратиме Білла та Гілларі Клінтон, поки невідомо. В коментарі VanityFair Левінскі сказала, що спочатку вагалась і боялась давати згоду на продюсування серіалу. Втім, після роздумів таки вирішила взяти участь у проекті.

“Люди десятиліттями долучались і розповідали про мою участь у цій історії. Насправді, до останніх декількох років я не могла повністю висловити свою розповідь - майже за 20 років після тих подій. Але я вдячна за те, як ми виросли як суспільство, - це дозволяє таким людям, як я, яких історично позбавили голосу, нарешті знову ввести його у розмову.

Це не лише моя проблема. Потужні люди, часто чоловіки, постійно користуються тими, хто їм підпорядковується. Багато людей сприйматимуть це як таку історію, і саме тому ця розповідь, на превеликий жаль, постійно актуальна”, - сказала Левінскі.

Імпічмент: Американська історія злочинів

Сам серіал сфокусується довкола процесу імпічменту над Біллом Клінтоном. У 1998 році, коли після заперечень президент таки визнав, що мав секусуальні зносини з колишньою стажеркою Білого Дому Монікою Левінскі, Палата представників Конгресу ухвалила його імпічмент. Втім, пізніше це рішення відхилив Сенат, відтак Білл Клінтон залишився на посаді до кінця свого терміну.

Очікується, що третій сезон серіалу з назвою “Імпічмент: Американська історія злочинів” вийде на екрани у вересні 2020 року, за два місяці до президенських виборів в Америці. За словами режисера Раян Мерфі, він базуватиметься на книзі Джеффрі Тубіна “Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже зняв президента”.

Попередні два сезони серіалу стосувались вбивств відомого американського футболіста О. Джей. Сімпсона та легендарного модельєра Джанні Версаче.

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