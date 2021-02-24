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Понад 5% американців ідентифікують себе як ЛГБТ - опитування

На фото: мітинг перед будівлею Верховного суду США у жовтні 2019-го року

5.6% дорослих у США ідентифікують себе, як ЛГБТ-особи. Такою є оцінка американської соціологічної компанії Gallup. Це майже на 1 відсотковий пункт більше, ніж у попередній оцінці компанії, яку було оприлюднено у 2017-му році.

Як відзначається, результати базуються на понад 15 000 інтерв'ю, які було проведено протягом 2020-го року з американцями віком від 18 років.

Більше 54% опитаних, які ідентифікували себе як ЛГБТ заявили про свою бісексуальність.

Дослідники відзначають, що молодші покоління більш схильні вважати себе негетеросексуалами.

"Наприклад, майже кожен шостий дорослий представник покоління Z (люди віком від 18 до 23 у 2020-му році) ідентифікував себе як ЛГБТ. Ідентифікація себе як ЛГБТ знижується у старших поколіннях, наприклад [до ЛГБТ себе відносять] 2, або менше відсотка американців народжених до 1965-го року (люди віком 56 і старше у 2020-му році)", - відзначає дослідження.

Дослідники резюмують, що на тлі зростання підтримки рівноправ'я ЛГБТ у американському суспільстві, все більше американців, особливо молоді, відносять себе до даної групи, і цей тренд буде зберігатись.

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