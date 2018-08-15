Жінка-трансгендер стала кандидатом у губернатори штату Вермонт

Крістін Гелліквіст стала першим кандидатом-трансгендером від однієї з двох провідних партій в США. Демократи Вермонта підтримали кандидатуру Гелліквіст на посаду губернатора.

"Сьогодні ми творимо історію", - сказала 62-річна Гелліквіст своїм прихильникам під час промови. "Для мене долучитись до цього історичного моменту", - цитує кандидатку The Guardian.

"Я тут через те, що трапилось в 2016 році, - сказала вона, - як кажуть фізики: "кожна дія породжує протидію". Я справді є реакцією на 2016 рік".

Гелліквіст буде змагатись проти кандидата від республіканців – Філа Скотта на виборах в листопаді. Скотта вважають фаворитом. Згідно до одного з нещодавніх опитувань, кандидат від республіканців має 61% підтримки і серед демократів Вермонта.

Шлях Гелліквіст до успіху був складний, пише видання. Це і десятиріччя внутрішньої боротьби стосовно того, чи сприйме її сім'я в якості Крістін, процес зміни статі, для якого знадобилось п'ять років, сумніви стосовно того, чи сприймуть зміни на роботі, де вона працює на керівній посаді. В дитячому віці Гелліквіст навіть мала протистояти спробі екзорцизму.

Цього року 43 кандидати-трансгендери балотувались на політичні посади на всіх рівнях у США.

Однак, пані Галліквіст стала першою особою-трансгендером, яка здобула підтримку провідної партії у балотуванні на посаду губернатора.

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