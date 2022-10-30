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Дрони й термобілизна для ЗСУ, арт-терапія для дітей - як фонд у Техасі допомагає Україні
Повномасштабна війна Росії в Україні активізувала роботу багатьох організацій українців у США, які допомагали Батьківщині ще з 2014 року. Серед таких організацій – техаський фонд Liberty Ukraine, що розширив діяльність і допомагає військовикам на передовій, вимушеним переселенцям та українським біженцям в Америці. Голос Америки продовжує розповідати про діяльність українських благодійних фондів та неурядових організацій у США.
Продаж пива, звареного за рецептом львівської броварні, ляльок-мотанок та сувенірів з України, гаражні розпродажі або продаж свіжої домашньої випічки - від початку повномасштабної війни Росії в Україні активісти української громади в техаському Остіні ледь не щотижня проводять різноманітні благодійні заходи. Усі виручені кошти ідуть на допомогу ЗСУ і вимушеним переселенцям, розповідає Голосу Америки організаторка подій, засновниця фонду Liberty Ukraine Тоня Левчук.
Активістка каже: разом з іншими українцями в Остіні допомагають Україні із 2014 року. А навесні офіційно зареєстрували організацію. "Коли почалась повномасштабна війна, більшість команди з того часу вирішили знову об'єднатися", - розповідає Левчук. - "Багато військових, з якими працювали в 2014 році, багато з них зараз стали командирами, у них уже збільшились потреби, тому що більше в них людей".
80 дронів, 4 автівки, уніформа, тактичне спорядження, електроніка, засоби першої допомоги та інші необхідні на полі бою речі – це лише частина того, що фонду вдалось зібрати за останні півроку.
"В нас немає фізичного офісу, ми намагаємося не мати ніяких витрат на фонд, тобто всі гроші йдуть в Україну. Наші волонтери надають або свої приміщення, або свої гаражі, так само як у мене зараз під стелю", - каже Левчук і додає: місцеві активісти часто пріоритизують допомогу Україні, жертвуючи час і зусилля, які б могли використати для родини, кар'єри чи бізнесів - і ніхто не отримує за це жодних коштів.
Команда Liberty Ukraine налічує близько 30 людей, переважно в Техасі, в логістиці задіяні й активісти у Нью-Йорку й Кракові. А в Україні роботу координують волонтери львівської громадської організації «Принцип Свідомості». Її засновник Роман Лобай розповідає: окрім поставок на передову спорядження зі США та інших країн, активістам вдалось налагодити й місцеве виробництво.
"Патріотичні руки шиють патріотичні речі. Відповідно, коли ми думали про закупівлю термобілизни, то вирішили замовлення з пошиття розміщувати у Львові, в Україні, для того щоб ми могли сплачувати податки, люди мали заробітну плату, відповідно, мали засоби до існування, тому що сьогодні важливо підтримувати людей не лише виключно тою допомогою, яку можна дати продуктами чи речима", - каже Лобай, показуючи Голосу Америки своє виробництво.
"Сьогодні важливо надавати людям роботу, давати впевненість, що Україна є, Україна буде", - вважає громадський діяч. - "Тому, я думаю, що один з найкращих способів підтримати людей – це надати людям роботу. Тому термобілизну, яку ми будемо передавати військовим, ми шиємо в Україні, шиємо тут патріотичними руками із великою любов'ю до своїх військових".
"Для мене дуже складно приймати слова подяки від військових, тому що я вдячна набагато більше. Тому сьогодні я знаходжуся тут, я знаходжуся в теплі, в тому місці, де безпечно, де не не літають ракети, де не стріляють, де розмовляють українською мовою, тільки завдяки тому, що на фронті, на лінії вогню стоять наші військові. І ми зобов'язані все зробити для того, щоб там було якомога безпечніше і тепліше на даний момент захищати нас", - каже активіст.
Іншим важливим напрямом роботи активісти називають допомогу дітям, з травмами війни. Для цього у львівській клініці Святого Миколая обладнують спеціальну ігрову кімнату із проектором і комп’ютерами, безкоштовно наданими техаською компанією. А у місцях колективного проживання у Львові проводять арт-терапію та фізичні заняття – на кошти, виручені під час благодійного аукціону за футболки, розмальовані дітьми-переселенцями.
"Ми маємо дати дітям, які зараз ростуть, свідомість. Ми маємо дбати про психофізичний стан наших дітей, яким далі розбудовувати нашу Україну, які будуть не просто проживати у цій країні, на цій території, а будуть зрозуміти, що вони є нацією, що вони об’єднані однією мовою, цінностями, культурою. І тоді коли діти будуть психологічно здорові, ментально здорові, то думаю, що наша країна буде сильнішою і фізично. Тому що захищати нашу Україну мають люди, які розуміють, чому вони її захищають", - каже Лобай.
Новий проект техаської організації – збір подарунків до різдвяних свят для дітей-переселенців й тих, чиї батьки загинули на війні.
"Ми зараз маємо Amazon вишлист, де ми збираємо подарунки дітям на свята, у нас цей проект буде йти до кінця місяця, тому що ми хочемо, щоб було достатньо часу доставити це все в Україну", - каже Левчук. - "Ми хочемо принести якусь магію цим дітям, тому що це буде інше Різдво, інший Новий рік для всіх родин в Україні. І також листівки відправляємо, і навіть на фронт, коли ми щось передаємо, ми намагаємось якийсь прапор підписати або листівки, це завжди гріє душу нашим хлопцям, дітям".
До створення листівок та малюнків для українців на передовій залучають і самих малюків, аби показати їм, що до перемоги може і має долучитись кожен.
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Чого українських новобранців навчають у Британії: деталі від Міноборони
Стрільба, перша допомога на полі бою, наступальна і оборонна тактика на війні, техніка патрулювання, бойова охорона - цих та інших навичок українські новобранці набувають під час навчань у Великій Британії, які "дозволять солдатам-добровольцям захищати свою Батьківщину від російської агресії", повідомляє британське Міноборони.
Окрім того, українських військовиків навчають основам військового права та кібербезпеки. "Навчання призначене для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України із невеликим військовим досвідом або без досвіду, щоб навчити їх навичкам, потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій", - йдеться у повідомленні відомства.
Навчальний курс для ЗСУ ґрунтується на курсі для піхотних військ армії Великої Британії і проходить протягом п’яти тижнів. Українські військові беруть участь у навчаннях в умовах міста та села.
Загалом оборонне відомство Об'єднаного королівства повідомляє, що Лондон виділив Києву 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, зокрема, протитанкові ракети (включаючи NLAW, Javelin, Brimstone та іншу протитанкову зброю), реактивні системи залпового вогню, бронемашини, машини Stormer із пусковими установками Starstreak, морські ракети Brimstone, боєприпаси, засоби особистого захисту та інше.
З 2015 року британські війська підготували понад 22 тисячі військовослужбовців Збройних сил України, а після початку повномасштабної війни Росії Лондон запропонував провести підготовку для 10 тисяч українських солдатів. Програму продовжать і у 2023 році.
Пентагон відповів на заяви про пришвидшення модернізації ядерної зброї на тлі війни в Україні
Модернізація американського ядерного арсеналу відбувається планово роками, й це "ніяк не пов'язано із нинішніми подіями в Україні і жодним чином не було прискорено". Так для агенції Reuters у Пентагоні прокоментували нещодавню публікацію видання Politico про те, що США нібито розмістили на базах НАТО в Європі модернізовані версії тактичних ядерних бомб B61 - B61-12 - на кілька місяців раніше, ніж планувалося.
У Міноборони США заявили, що не обговорюють деталі американського ядерного потенціалу і що інфомрація Politico не відповідає дійсності: "Плани щодо безпечної та відповідальної заміни старих озброєнь на модернізовану версію B61-12 – частина довгострокової і розписаної заздалегідь програми модернізації".
У своїй статті 26 жовтня Politico з посиланням на свої джерела стверджувало, що США нібито повідомили на закритому засіданні НАТО про те, що вони прискорять розміщення B61-12 на базах Альянсу у Європі й зроблять це у грудні, а не навесні.
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При цьому заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко так прокоментував статтю Politico: "Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність і знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють ці озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг".
Reuters, посилаючись на дослідження Федерації американських науковців 2014 року, пише, що B61-12 несе ядерну боєголовку меншої потужності, ніж багато попередніх варіантів, але вона більш точна і може проникати під поверхню. Як повідомляє агенція, у Росії близько двох тисяч тактичних ядерних зарядів, у США - близько 200, половина з яких розташована на базах у Європі.
Днями Пентагон оприлюднив нову стратегію із національної оборони, де йдеться про те, що Сполучені Штати посилять співпрацю із НАТО та зміцнять можливості ядерного стримування, зокрема, за допомогою F-35 і бомб B61-12 і крилатої ракети повітряного базування з ядерним озброєнням.
"Ці гнучкі, адаптивні можливості, є ключовими для забезпечення того, щоб керівництво Росії не прорахує наслідки використання ядерної зброї в будь-якому масштабі, тим самим зменшуючи їхню впевненість як у розв’язанні звичайної війни проти НАТО, так і в розгляді використання нестратегічної ядерної зброї в такому конфлікті", - йдеться у звіті.
Президент Росії Володимир Путін останніми місяцями неодноразово згадував про ядерну зброю, а також з боку Кремля лунають звинувачення про підготовку Києвом "брудної бомби" - російська сторона, однак, не надала доказів цим заявам, а Україна, США та інші союзні держави рішуче відкинули їх.
У середині жовтня у Білому домі повідомили, що бачать ознак готовності РФ використати ядерну зброю. А як днями повідомляв Голос Америки, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ядерна риторика президента Путіна – небезпечна, безрозсудна і безвідповідальна".
У статті використано матеріали Reuters, Politico
"Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю", - НАТО про вихід Кремля із зернової угоди
НАТО закликає Росію негайно повернутись до виконання зернової угоди для експорту українського збіжжя, аби найбідніші країни могли отримувати доступ до їжі. "Президент Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю і зупинити свою незаконну війну в Україні", - додала речниця Альянсу Оана Лунгеску.
За її словами, всі країни НАТО підтримали підписання угоди за сприяння ООН та Туреччини у липні, "цей експорт допоміг зменшити ціни на їжу в усьому світі".
Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" ситуацією та на день відклав свою поїздку до Алжиру на саміт Ліги арабських держав, щоб зосередитися на цьому питанні, повідомляється у заяві речника Стефана Дюжаррика.
Генеральний секретар "продовжує брати участь в інтенсивних перемовинах", щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі, йдеться в заяві. Ці ж переговори "спрямовані на відновлення та повну реалізацію ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України, а також усунення перешкод, що залишаються на шляху експорту російського продовольства та добрив".
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.
Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення, а міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що Варшава разом зі своїми партнерами з ЄС готові допомогти транспортувати Україні товари першої необхідності.
Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі в районі Севастополя.
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У відповідь Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія вигадує історії "епічного масштабу", щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.
Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Москви "доволі передбачуваною": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством". Він підкреслив, що "Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки".
Нападнику, який побив чоловіка спікерки Ненсі Пелосі молотком, висунули обвинувачення
Чоловіку, який 28 жовтня увірвався до будинку і вдарив чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі молотком по голові, висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.
82-річному Полу Пелосі терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання.
Мотивів підозрюваного, 42-річного Девіда Депейпа, якого арештували на місці, поліція поки не називає, проте начальник поліції Сан-Франциско Вільям Скотт сказав: "Ми знаємо, що це не було випадковим вчинком підозрюваного". За словами джерела Reuters, нападник кричав: "Де Ненсі?"
На момент нападу сама спікерка перебувала у Вашингтоні зі своїм підрозділом охорони і одразу ж прилетіла до Сан-Франциско, щоб бути поруч із чоловіком.
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Підтримку родині Пелосі висловили президент США Джо Байден, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, а також її колеги з Конгресу від обох партій.
За Конституцією, спікер Палати представників - третя особа держави, що може брати на себе обов'язки президента країни у разі особливих ситуацій.
Як пише Reuters, у нещодавніх повідомленнях на кількох веб-сайтах інтернет-користувач на ім'я "daviddepape" висловлював підтримку колишньому президентові Дональду Трампу та конспірологічній організації QAnon. Пости містили згадки "сатанинської педофілії", антисемітські висловлювання, критику жінок, трансгендерів та цензуру технологічних компаній. Агенція поки не змогла незалежно підтвердити, що пости створили саме людина, заарештована 28 жовтня.
Напад викликав побоювання щодо зростання політичного насильства менш ніж за два тижні до проміжних виборів 8 листопада, які визначать, хто отримає контроль над Палатою представників та Сенатом.
У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби Голосу Америки
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