Лідер "Аль-Кайди" Завахрі, який вважався мертвим, з’явився у новому відео до річниці 9/11

В Інтернеті розмістили відео з промовою лідера “Аль-Кайди” Аймана аль-Завахрі, який вважається мертвим ще з 2020 року.

Відео розмістила група “Медіа-фундація ас-Сагаб” у суботу 11 вересня. Воно триває понад годину і присвячене 20-тій річниці терактів у США від 11 вересня.

Розвідувальна група Site, яка відстежує веб-сайти джихадистів, повідомила, що у відео аль-Завахрі заявив, що "Єрусалим ніколи не буде юдаїзованим", і схвалив напади “Аль-Кайди", зокрема й атаку на російські війська у Сирії в січні цього року.

За даними розвідників SITE, аль-Завахрі також згадав про виведення американських військ з Афганістану після 20 років війни.

Втім, розвідувальна група вважає, що ці його коментарі не обов'язково свідчать, що запис був зроблений нещодавно, оскільки угода з талібами про вихід з Афганістану була підписана в лютому 2020 року.

Аль-Завахрі не згадує у промові про захоплення афганської столиці талібами, що трапилось минулого місяця. Утім, він говорить про атаку від 1 січня, що була спрямована проти російських військ неподалік міста Ракка, що у Сирії.

Чутки про те, що аль-Завахрі помер внаслідок хвороби, поширились наприкінці 2020 року. З того часу жодного відео з ним чи інших доказів його життя не з'являлось.

"Він все таки може бути мертвим, якщо це так, це б сталося десь в січні 2021 року або після цього", - написала у Твітері Ріта Катц, директорка групи SITE.

"Тим не менш спецслужби поки що не запропонували жодних доказів чи ґрунтовних оцінок того, що аль-Завахрі мертвий, залишаючи питання його поточного статусу у повітрі", - додала Катц в іншому Твітер-повідомленні.

Єгиптянин аль-Завахрі став лідером “Аль-Кайди” після того, як морські котики США вбили Осаму бін Ладена 2011 року.

В останні роки “Аль-Кайда” зіткнулася з конкуренцією в колах джихадів з боку свого суперника, угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту).

Ісламська держава стала відомою після захоплення масштабних територій Іраку та Сирії у 2014 році, тоді вона оголосила “халіфат» і поширила свої філії на кілька країн у регіоні.

Фізично халіфат ІДІЛу був розгромлений в Іраку та Сирії, хоча їхні військові все ще активні і продовжують здійснювати напади.

У жовтні 2019 року спецназ США під час рейду на північному заході Сирії вбив тіньового лідера “Ісламської держави” Абу Бакр аль-Багдаді.

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