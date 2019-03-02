США: Син Осами бін Ладена постає новим лідером Аль-Каєди

Тридцятирічний Хамза бін Ладен – один з синів колишнього очільника Аль-Каєди Осами бін Ладена - постає в якості нового лідера цієї терористичної організації. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому контртерористичним підрозділом Державного департаменту США.

Підрозділ обіцяє нагороду обсягом до 1 мільйона доларів за інформацію про Хамзу.

Хамза видавав відео та аудіозвернення в Інтернеті, закликаючи послідовників проводити напади на Сполучені Штати та Західних союзників, щоб помститись за вбвство його батька американськими військовими в березні 2011 року, йдеться в повідомленні.

Хамза одружений з донькою Мохаммеда Атти – провідника тих, хто захопив літаки та одного з організаторів нападу на США у вересні 2001 року.

Хамза був одним з улюбленців Осами бін Ладена, який мав щонайменше 20 дітей від шести дружин і сам був 17-тим з 52-х дітей у сім’ї.

В повідомленні США перераховуються злочини Аль-Каєди, включаючи напад на Світовий торговий центр в Нью-Йорку, під час якого загинуло щонайменше 3000 цивільних осіб, офіцерів поліції та співробітників служб надзвичайних ситуацій.

США включили Хамзу бін Ладена до переліку терористів у 2017 році. Рада Безпеки ООН додала Хамзу до переліку терористів 28 лютого. Саудівська Аравія видала повідомлення 1 березня, підтверджуючи, що країна позбавила громадянства Хамзу бін Ладена.

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