Лідерство США в об’єднанні Заходу на міжнародній арені обговорюють в Мюнхені

Найбільша делегація від США за всю історію Мюнхенської конференції з безпеки відвідала цей захід цього року. До делегації, яку очолив віце-президент США Майкл Пенс, входить в.о. голови Пентагона Патрік Шенеген, інші посадовці адміністрації Трампа а також біля 50 членів Конгресу США, включаючи спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та голову комітету Сенату з міжнародних відносин Ліндсі Грема.

Однак, розмір делегації виявився недостатнім, щоб розвіяти сумніви учасників конференції у відданості США міжнародним альянсам а також готовності Америки продовжувати відігравати роль лідера Західного світу перед лицем міжнародних криз.

У своєму виступі на конференції Пенс відповів критикам запевнивши, що США є лідером Заходу, а також висловивши підтримку міжнародним організаціям. Все ж Пенс підкреслив, що США насамперед керуються інтересами своєї країни.

В свою чергу, канцлер Німеччини Анґела Меркель виступила з потужною промовою на підтримку міжнародних альінсів. Усі кризи у світі зводяться до єдиного питання: чи ми підтримуємо багатосторонність, навіть, коли вона працює складно і повільно, або ні, зауважила канцлер. "Хто може зібрати шматочки світового пазла? Лише всі ми разом", - виголосила вона на завершення промови.

Реагуючи на виступи, колишній посол США до НАТО Ніколас Бернс зауважив: "Тепер лідер Заходу – Меркель".

Анґела Меркель виступила надзвичайно потужно на захист демократії, НАТО та Європи сьогодні в Мюнхені – це було повне відхилення політики Трампа "Америка понад усе". Кожен президент США з Рузвельта був лідером Заходу. Тепер таким лідером є Меркель", - написав він у Twitter.

Напередодні конференції колишні посли США до НАТО Ніколас Бернс та Даглас Люте опублікували звіт стосовно викликів, які постають перед НАТО. Під час підготовки звіту Бернс та Люте спілкувались з американськими та європейськими посадовцями, і дійшли висновку, що на жаль, склався консенсус що президент Трамп є "головною проблемою НАТО".

"Мюнхен - це реквієм за Заходом". З також назвою вийшла 15 лютого колонка The New York Times за авторства Роджера Коена. Конференція відбувається одразу після конференції в Варшаві, співорганізованій США і присвяченій безпеці на Близькому Сході. "Під час конфереції в Варшаві Пенс розкритикував Німеччину, Францію та Британію за "намагання зруйнувати американські санкції" проти Ірану, наголошує автор і це, на його думку, створило напружене тло для Мюнхенської конференції.

Незважаючи на сумніви у лідерстві США, деякі політики в Мюнхені наполягали на непорушній єдності Заходу. "Нас об’єднує відданість демократії, верховенству права, вільним виборам, релігійній толерантності, рівноправ’ю чоловіків та жінок", - наголосив німецький політик Девід Макаллістер, голова комітету з міжнародних відносин Європарламенту, цитує політика DW.

Мюнхенську конференцію з безпеки розглядають як ключовий щорічний форум світових лідерів, які збриаються з метою обговорити питання безпеки та конфліктів - як публічно, так і під час десятків зустрічей за зачиненими дверима, які відбуваються на заході.

Цьогорічна атмосфера - це атмосфера недобрих передчуттів, згідно до аналітика Європейського інституту безпеки Флоренсе Гауб, пише Голос Америки.

"Багато хто сумує за втратою старого світового порядку, коли все було більш передбачуване, або, щонайменше, видавалось передбачуваним. тому це усвідомлюють повільно", - говорить Гауб.

Тон виступів на конференції свідчить, що навіть серед союзників, напруга стосовно змін у світовому порядку зберігається.

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