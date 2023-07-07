Лідери НАТО "активно розглядають", чи потрібен Україні ПДЧ для вступу в альянс – Салліван 

Члени НАТО на саміті у Вільнюсі наступного тижня глибоко обговорять питання відносин альянсу з Україною, зокрема, її шлях до майбутнього членства. З цього приводу на саміті буде озвучено важливі практичні заяви.

Про це під час брифінгу у Білому домі в п'ятницю, 7 липня, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Україна та НАТО можуть спільно прийняти рішення щодо українського шляху до членства в НАТО. Лідери матимуть можливість разом обговорити реформи та додаткові кроки, які “все ще необхідно здійснити Україні, щоб відповідати стандартам НАТО”.

"Сполучені Штати рішуче підтримують політику відкритих дверей, яка говорить про те, що Україна та НАTO можуть спільно ухвалити рішення щодо її шляху до членства. І Вільнюс стане важливим моментом на цьому шляху до членства, тому що Сполучені Штати, наші союзники по НАТО та Україна матимуть можливість обговорити реформи, які все ще необхідні, щоб Україна наблизилася до стандартів НАТО", - сказав Салліван.

"Це буде насправді важливим етапом. Але Україна все ще має зробити подальші кроки перед отриманням запрошення для вступу в НАТО", - наголосив радник президента США.

Салліван додав, до Україна "не приєднається до НАТО після цього саміту".

Київ не сподівається вступити в НАТО на саміті, натомість президент України Володимир Зеленський домагається "конкретних сигналів щодо термінів вступу".

Салліван додав, що президент Байден на саміті НАТО вітатиме участь президента України Володимира Зеленського:

"Президент Байден буде радий можливості зустрітися з президентом Зеленським на саміті НАТО. На саміті НАТО буде розглядатись питання відносин НАТО з Україною: як питання її шляху до майбутнього членства, так і питання постійного партнерства, яке існує вже кілька років. І на саміті будуть озвучені важливі практичні оголошення з цього приводу. Тому присутність президента Зеленського на ньому будуть дуже вітати", - сказав посадовець Білого дому.

На питання, чи для України НАТО може зняти вимогу щодо виконання Плану щодо набуття членства в НАТО, Салліван відповів, що це питання "активно розглядається".

"Ми розглядаємо це питання. Зараз між союзниками ведеться активна дискусія щодо того, чи справді Україна має вийти за межі необхідності виконання ПДЧ. Я не буду випереджати, на чому лідери зупиняться на саміті, але це активно розглядається", - заявив радник президента США з питань нацбезпеки.

Джейк Салліван також назвав "червоні лінії" щодо війни в Україні, через які США не перейдуть.

"З самого початку цього конфлікту президент (Байден) дуже чітко заявив про дві речі, які залишаються непохитними. По-перше, США не збираються воювати з Росією в Україні. А по-друге, Сполучені Штати не надають зброї Україні для нападу на Росію. Ми не заохочуємо і не сприяємо нападам на територію Росії з боку України. Питання (щодо надання Україні) систем озброєння розвивається, як і сам конфлікт розвивається, але ці дві фундаментальні заповіді не змінюються з самого початку", - заявив радник президента США.

Президент США Джо Байден під час візиту до Литви, за словами Саллівана, обговорюватиме з членами НАТО також посилення східного флангу альянсу, модернізацію систем стримування та оборонних можливостей НАТО.

“Це важливо для безпеки американського народу, – додав Салліван. – Сильний оборонний альянс робить Сполучені Штати та весь світ більш безпечними та захищеними”.

Після саміту президент Байден планує виступити із промовою у Вільнюсі, де розповість про “своє бачення сильної впевненої Америки, оточеної сильними впевненими союзниками та партнерами, яка бере на себе серйозні виклики нашого часу - від агресії Росії в Україні до кліматичної кризи”, - повідомив Салліван.

Президент США також поїде до Гельсінкі, Фінляндія, де візьме участь у саміті лідерів північних країн щодо спільних цілей регіональної безпеки, а також щодо спільних зусиль у сфері технологій, охорони здоров’я, клімату та чистої енергії.

“Коли президент Путін розпочав цю війну, він очікував, що єдність Заходу порушиться, що НАТО зруйнується, що наша підтримка України з часом зникне. Але він помилявся”, – нагадав посадовець Білого дому США.

Упродовж 500 днів війни в Україні, сказав Салліван, створено коаліцію з десятків країн від Європи до Близького Сходу та Індо-Тихого океану, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії. Разом вони мобілізували необхідну Україні допомогу в галузі безпеки, щоб Україна була в найкращій з можливих позицій для досягнення успіху на полі бою.

“Ми продовжуємо підтримувати народ України, який захищає свій суверенітет, свободу та демократію”, - сказав Салліван.