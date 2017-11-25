Аватарна терапія дає надію в лікуванні шизофренії

Експериментальна терапія для людей з шизофренією, яка зводить їх віч-на-віч із комп'ютерним аватаром, що представляє голоси, які мучать їх у їхніх головах, виявилася перспективною в ранніх дослідженнях.

Учені, які проводили дослідження та порівнювали аватарну терапію з консультуванням, виявили, що через 12 тижнів аватари були більш ефективними для зменшення слухових галюцинацій (голосів у голові).

Потрібні додаткові дослідження підходу в інших установах охорони здоров'я, тому терапія ще не є широко доступною.

Але якщо подальші випробування виявляться успішними, експерти відзначають, що аватарна терапія може «радикально змінити» підходи в лікуванні для мільйонів людей у всьому світі, які страждають від психозу.

Шизофренія – це психіатричний розлад, від якого страждає майже кожна сота особа у світі. Його найпоширенішими симптомами є марення та слухові галюцинації.

Ці голоси, як правило, ображають, мучать та погрожують, викликаючи великі страждання та тривогу у пацієнтів. Лікування медикаментами може зменшити симптоми у більшості пацієнтів, але приблизно кожна четверта людина продовжує страждати від галюцинацій.

У цьому дослідженні, опублікованому у виданні The Lancet Psychiatry, беруть участь 150 пацієнтів у Британії, які страждали на шизофренію приблизно 20 років і які переживали постійні та тривожні слухові галюцинації більше року.

З них 75 отримували аватарну терапію, а 75 відвідували консультації. Всі вони продовжували вживати свої звичайні антипсихотичні препарати протягом всього періоду лікування.

Аватарну терапію надавали в 50-хвилинних сеансах, що приймалися один раз на тиждень протягом шести тижнів. Перш, ніж почати лікування, пацієнти працювали з терапевтом, щоб створити комп'ютеризовану симуляцію, або аватар, голосу, який вони найбільше хотіли приглушити, – у тому числі те, що говорив голос, як це звучало та який він може мати вигляд.

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