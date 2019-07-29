Пісня Old Town Road репера Lil Nas побила рекорд Despacito

Музичний хіт Old Town Road американського репера Lil Nas побив усі рекорди видання Billboard. Уперше за 60 років існування чату Billboard Hot 100 пісня протрималась у топі 17 тижнів.

Попередній рекорд - 16 тижнів - належить композиції One Sweet Day 1995 року у виконанні Мераї Кері та Boyz II Men's, а також хіту Despacito у виконанні Луїза Фонсі та Дедді Янкі разом із Джастіном Бібером 2017 року.

Пісня Old Town Road у співпраці з музикантом Біллі Реєм Сайрусом належить до стилю кантрі реп (або також південний хіп-хоп) і поєднує реп-куплети із традиційними американськими кантрі-мелодіями.

Відеокліп, що також привернув чимало уваги, набрав близько 240 мільйонів переглядів, однак це ще далеко до Despacito, абсолютного лідера Youtube за кількістю переглядів - 6,4 мільярди переглядів.

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