Міністр закордонних справ Литви Лінкявічюс: санкцій проти тих, хто скоїв злочини в Білорусі, недостатньо

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив: сподівається на те, що санкції ЄС проти білоруської влади та причетних до масових затримань і побиттів будуть ухвалені протягом наступного тижня. Втім, він додав, що одних лише санкцій недостатньо.

“Мають бути не лише санкції, а й більше. Ті, хто скоїв ці ймовірні злочини, заслуговують на національне незалежне розслідування”, - сказав Лінкявічюс протягом дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

“Ми досі отримуємо свідчення про те, що вони зробили. Ця брутальність, навіть зґвалтування, приниження людей - це неймовірно у ХХІ столітті. Навіть якщо ті невеликі частини, які ми почули, підтвердяться - це вже надто багато. Ці люди мають понести відповідальність”.

Треба надати білорусам перспективу жити у вільному суспільстві. Цей час настане. Від них залежить - коли і як, але від нас залежить, як ми оцінимо ситуацію.

Голова литовського МЗС заявив, що крім покарання винних, Захід має продемонструвати підтримку змін у Білорусі.

“Ми маємо підтримувати громадянське суспільство, вільні медіа, ми маємо підтримувати жертв репресій і знайти спосіб, як це зробити. Треба надати білорусам перспективу жити у вільному суспільстві. Цей час настане. Від них залежить - коли і як, але від нас залежить, як ми оцінимо ситуацію. Чи ми говоримо про неї, чи ми надсилаємо правильні послання тим, хто приймає рішення? Це наше завдання”.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь закриває кордони з Литвою та Польщею, і укріплює кордони з Україною. Лінас Лінкявічюс назвав це рішення неадекватним.

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