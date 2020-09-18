Лінас Лінкявічюс: Лукашенко - колишній президент. Він не може нічого вирішувати чи підписувати

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Олександр Лукашенко втратив свою легітимність і не може більше виконувати повноваження президента Білорусі. Про це він сказав протягом дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council у США.

Останнім часом Лукашенко зруйнував залишки незалежності та суверенітету, яких залишилось не так багато. І він зробив це своїми руками.

“Лукашенко завжди говорив, що він сторож суверенітету та незалежності Білорусі. Але згодом ми зрозуміли, що його єдиним завданням є залишитися при владі за будь-яку ціну, навіть ціною суверенітету та незалежності своєї країни. Тому що останнім часом він зруйнував залишки незалежності та суверенітету, яких залишилось не так багато. І він зробив це своїми руками”, - сказав міністр закордонних справ Литви.

Лінас Лінкявічюс також заявив, що тепер Білорусь намагатиметься зблизитись із Росією, але будь-які рішення Лукашенка будуть незаконними.

Лукашенко - колишній президент. Він не може говорити від імені свого народу, він не може нічого вирішувати чи підписувати.

“Угоду про Союзну державу між Білоруссю та Росією уклали на 20 років. Хтось скаже, що це надто довго - але там все було не так гладко. А тепер, мабуть, немає жодних перешкод. Лукашенко вкрай слабкий, і я скажу більше: він - колишній президент. Це політична заява. Морально і політично він вичерпав свій мандат вже давно. Він не може говорити від імені свого народу, він не може нічого вирішувати чи підписувати - хтозна. І це має бути встановлено”.

Сам Олександр Лукашенко звинувачення у нелегітимності категорично відкидає. Напередодні, виступаючи на жіночому форумі в Мінську, він сказав: “Я вам клянусь, ніякої брехні на виборах не було. Не можна сфальсифікувати вибори на 80%”.

Я вам клянусь, ніякої брехні на виборах не було. Не можна сфальсифікувати вибори на 80%.

Лукашенко також заявив, що не переймається тим, що на Заході не визнають чесність виборів у Білорусі.

“Сусідні країни відмовляються визнавати результати виборів, і по венесуельскому сценарію знайшли “білоруську Гуайдиху”, і оголосили її президентом. (Хуан Гуайдо - венесуельський політик, якого 50 країн світу включно із США визнали легітимним президентом, - прим. ГА.) Ми провели вибори згідно з конституцією і законах нашої країни, і не потребуємо жодного визнання. Вибори відбулись, і вони законні”, - додав Олександр Лукашенко.

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