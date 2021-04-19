У Флориді пілот літака часів Другої світової приводнився просто на пляжі

Пілот літака часів Другої світової, що брав участь в авіашоу, здійснив екстрену аварійну посадку на воду за кілька метрів від берега пляжу Кокоа Біч, що на східному узбережжі Флориди.

Відео приводнення зафіксували відпочивальники.

Американський одномоторний палубний бомбардувальник-торпедоносець TBM Avenger перебував на озброєнні військово-морських сил США, Великої Британії, Канади, Нідерландів та інших країн за часів Другої світової війни. Перед тим, як бути задіяним в авіашоу із 2020 року, літак пройшов "суттєве відновлення", що тривало 18 років.

Однак, у певний момент польоту пілот відчув, що літак має механічну несправність, й він зманеврував машину подалі від відвідувачів шоу, аби здійснити аварійну посадку на воді - просто на очах пляжників, що одразу кинулись на допомогу пілоту.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Боляче бачити, як падає вінтажний TBM Avenger, але пілот чудово впорався, безпечно посадивши літак", - твітує Національний військово-морський інститут.

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