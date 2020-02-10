Рейс Нью-Йорк-Лондон побив рекорд швидкості через попутний вітер

Потужний попутний вітер допоміг авіалайнеру Боїнг 747 компанії British Airways прилетіти з Нью-Йорка до Лондона на дві години раніше від запланованого часу.

5554 кілометри через Атлантику літак подолав за 4 години 56 хвилин. Це рекорд для такого маршруту пасажирського літака. Максимальна швидкість сягнула 1327 кілометрів на годину.

Причиною надшвидкого перельоту в попутний вітер швидкістю до 322 кілометрів на годину. Метеорологи називають явище висотною струменеврю течією - це швидкі та вузькі повітряні течії в атмосфері Землі. Вони можуть збільшувати або знижувати швидкість літаків, проте вони також відчуваються як "зона турбулентності".

Це ж атмосферне явище також підсилило шторм Сіара, що рухався до Великої Британії. На землі шторм призвів до руйнівних поривів вітру й надвисоких хвиль. А два найбільших аеропорти ЄС - у Франкфурті та Амстердамі - змушені були скасувати понад 200 рейсів.

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