Керівник компанії "Боїнг" пішов у відставку на тлі гучних скандалів

В понеділок провідна авіабудівельна компанія США "Боїнг" заявила, що керівник компанії Денніс Муленберг негайно йде з посади.

"Правління директорів вирішило, що зміна керівництва була необхідною, щоб відновити впевненість у компанії на майбутнє, в той час, як вона працює над відновленням відносин з регуляторами, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві компанії для преси.

Зміна керівництва відбулась після того, як літаки компанії 737 MAX двічі зазнали потужних аварій, в яких загинуло 346 осіб.

Майже рік тому перша аварія Боїнга 737 сталась в Індонезії в жовтні 2018 року. Муленберг не зміг відновити довіру регуляторів до моделі і регулятор заборонив польоти літаків такого виду, що спонукало компанію до оголошення про припинення виробництва цих літаків.

У п'ятницю космічна капсула Боїнг, розроблена для американської космічної агенції НАСА, не змогла вийти на вірну орбіту, що ще більше зашкодило настроям в компанії, пише The New York Times.

Репутації компанії також зашкодило нерівномірне спілкування з регуляторами та авіаперевізниками, зазначають оглядачі. Муленберга критикували за те, що він надто оптимістично оцінював строки відновлення функціонування літака 737 MAX, що призвело до скасування тисяч авіарейсів.

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