"Надання зброї - це процес, що розвивається" - Блінкен відповів на питання про літаки для України

Можливість відправлення Україні винищувачів для захисту у війні проти РФ - не зняте з порядку денного, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Першим кроком у забезпеченні передових літаків є наявність солдатів або авіаторів, які здатні їх використовувати. Це процес, який потребує деякого часу. Ми розпочали цей процес сьогодні, - сказав Сунак про оголошену раніше програму навчання українських пілотів у Британії. - Нічого не зняте з порядку денного, і наше лідерство в цьому питанні є тим, чим ми всі разом маємо пишатися".

Сунак також оголосив, що обіцяні раніше танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже "наступного місяця" і заявив, що Україна "ніколи більше не повинна залишитися вразливою для нападу", а також закликав "озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але зміцнити Україну в довгостроковій перспективі".

За його словами, Велика Британія погодилася розширити свою програму навчання, за якою за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців, й пообіцяв, як пише CNN, "прискорити доставку нашого обладнання", щоб забезпечити досягнення України на лінії фронту в найближчі "дні і тижні, а не роки".

Президент Зеленський під час прес-конференції висловив вдячність за підтримку України: "Сьогодні зрозуміло, що ми маємо підтримку Великої Британії. Дякую всьому народу Великої Британії, дякую за ці 350 днів єдності". Також, говорячи про програму навчань для українських пілотів, він вкотре повторив заклик про надання Україні західних винищувачів і додав, що "чув від пана прем'єр-міністра про бажання надати винищувачі" Києву.

У російському посольстві в Лондоні вже заявили, що рішення Британії про надання Україні винищувачів матиме "військово-політичні наслідки" для всього світу.

Нині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у Twitter, що Київ продовжує говорити із західними партнерами про можливість надання бойових літаків: "Я говорив з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, щоб скоординувати наші міжнародні кроки, оскільки повномасштабне вторгнення Росії наближається до річної позначки. Я подякував за останнє рішення щодо танків. Я також піднімав питання про F-16. Ми продовжуємо наш діалог з Нідерландами та іншими щодо бойової авіації".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для CNN заявив, що Україні знадобляться десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії.

При цьому оглядачі кажуть, що Захід має невеликий проміжок часу, щоб допомогти Україні новою воєнною технікою до початку очікуваного нового наступу Росії навесні чи навіть у лютому. За деякими оцінками Кремль уже намагається відновити великий наступ в Україні від початку січня.

У статті використано матеріали Reuters.