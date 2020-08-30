Над Чорним морем трохи не зіткнулися військові літаки США та Росії

Два російських винищувача Су-27 перехопили американський бомбардувальник B-52 під час виконання ним рутинних операцій над міжнародними водами Чорного моря - про це йдеться у повідомленні повітряних сил США у Європі.

“Російські пілоти летіли небезпечно і непрофесійно, пролітаючи кілька разів за 30 метрів перед носом бомбардувальника на тій самій висоті, форсаж сприяв турбулентності, що обмежило можливість маневру для В-52”,- повідомляє командування повітряних сил США у Європі.

Генерал Джеф Геріджен, командувач повітряними силами в Європі та в Африці назвав подібний перехват небезпечним: “Дії, які збільшують ризик зіткнення на середній висоті, не є необхідними, вони не відповідають принципам доброї авіації та правилам міжнародних польотів”.

“Російська авіація, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі, поставили під загрозу безпеку задіяних літаків. Ми очікуємо від них дій, що відповідають міжнародним стандартам, щоб гарантувати безпеку та уникнути інцидентів”, - додав американський генерал Джеф Геріджен.

Інцидент над Чорним морем трапився об 11:19 ранку у четвер, 28 серпня.

Наступного дня, у п'ятницю, американські бомбардувальники В-52 виконали політ над 30-ма країнами НАТО, “щоб продемонструвати солідарність НАТО, посилити готовність, та для забезпечення навчальних можливостей з метою покращення сумісності усіх задіяних екіпажів зі США та країн-союзників НАТО”. Про це йдеться на сайті Американського командування в Європі.

“Продовжуючи зміцнювати наші тісні відносини, ми надсилаємо чітке повідомлення потенційним супротивникам про нашу готовність зустріти будь-які глобальні виклики", - заявив генерал Тод Волтерс, командувач Американського командування у Європі.

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