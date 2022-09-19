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США внесли до переліку порушників санкцій проти Росії 3 літаки Ірану
ВАШИНГТОН, 19 вересня (Reuters) – Міністерство торгівлі США в понеділок додало 3 літаки Boeing 747 іранських авіакомпаній, що надають вантажні послуги Росії, до переліку літаків, які, як вважають США, порушують експортні обмеження, які адміністрація президента США Джо Байден ввела проти Росії, через вторгнення до України.
Використовуючи відкриті дані торгівлі, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США ідентифікувало літаки, якими керують Mahan Air, Qeshm Fars Air і Iran Air, які здійснювали польоти та транспортували товари, включно з електронними пристроями, до Росії, що є очевидним порушенням суворих експортних обмежень Міністерства торгівлі США, введених проти Росії. Це перші три ідентифіковані іранські літаки.
Наразі в списку загалом 183 літаки, включені до переліку за явні порушення експортного контролю США, повідомили у міністерстві. Три іранські авіакомпанії, включені до переліку сьогодні, вже підпадають під ряд обмежень уряду США.
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- Голос Америки
Десятки тисяч британців прийшли проводити королеву Єлизавету ІІ в останню путь
У Лондоні триває церемонія поховання королеви Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети Другої, яка була на троні протягом 70 років. Востаннє меморіальний захід такого масштабу там проходив майже 60 років тому, коли ховали прем'єра Вінстона Черчилля, повідомляє BBC.
Зранку труну із тілом покійної монархині, що померла 8 вересня у віці 96 років, під час спеціальної процесії було доправлено із Вестмінстерського аббатства, де пройшла церковна служба, до Віндзорського палацу.
Проводжати Єлизавету в останню путь прийшли десятки тисяч британців. Під час процесії за участі тисяч британських військовиків щохвилини лунали постріли військового салюту та били дзвони Біг Бену й Віндзорського палацу.
Королева стала британським монархом, що правила найдовше в історії Об'єднаного королівства й за свого правління здобула повагу всього світу, пише Reuters.
За кілька годин під час приватної церемонії для найближчих родичів королеву поховають поряд із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом. На мармуровій плиті вигравіювано "ELIZABETH II 1926-2022".
Віддати останню шану королеві приїхали представники королівських родин з усього світу, президенти і прем'єр-міністри понад 100 держав.
Зокрема, американський президент Джо Байден разом із дружиною Джилл, президенти Франції Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також перша леді України Олена Зеленська й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
На поховання королеви не отримали запрошень представники Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану, Бірми, а також Росії, дипломатичні відносини з якою у Великої Британії було "практично знищено" після початку повномасштабної російської війни в Україні, пише BBC.
У статті використано матеріали Reuters, BBC
- Голос Америки
Умови контрнаступу ЗСУ в Херсонській та Харківській областях дуже різні, говорять оглядачі на Заході
Росіяни тижнями готувались до контрнаступу України в Херсонській області. Чи допоможе це їм протистояти українським Збройним Силам, обговорюють аналітики у США.
Російські сили, ймовірно, намагаються провести більш контрольований відступ в Херсонській області, вказують аналітики американського Інституту вивчення війни. Війська РФ намагаються не зупинити, а сповільнити український контрнаступ на Херсонщині і відійти на позиції, які легше захищати а також уникнути хаосу, який був при відступі з Харківської області минулого місяця, припускають аналітики.
Дослідники ISW прогнозують, що у наступні тижні ЗСУ зможуть звільнити більшість якщо не всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать наступ та будуть і далі руйнувати шляхи поставок РФ.
В The New York Times вказують на те, що Україна вже декілька тижнів веде контрнаступ в регіоні і намагається виснажити російські сили і змусити їх здатись, чи відступити. "Однак, на відміну від північного сходу, де російські лінії були тонкими і блискавичний напад України їх швидко переміг, на півдні російські сили витратили тижні на підготовку до українського наступу і зміцнили свої позиції", - йдеться в статті.
В ISW погоджуються - в Харківській області російські війська були менш концентровані, ніж в Херсонській, а також український контрнаступ заскочив ї зненацька.
Росіяни, готуючись до українського контрнаступу, укріпили свої позиції на заході Херсонскої області і розмістили там краще навчені і екіпіровані сили, включаючи елементи 1-ї танкової армії, йдеться в повідомленні ISW. Елементи цієї армії українські війська розбили під Харковом і захопили велику кількість високоякісного обладнання, вказують дослідники.
В ISW також припустили, що удари ЗСУ по шляхах постачання через Дніпро вже вплинули на поставки Росії на правий берег, про що свідчать нещодавні повідомлення про нестачу води та їжі в окупованому Херсоні а також зменшення артилерійських обстрілів від російських сил.
Американський ветеран, який навчає українські сили, в інтерв'ю Newsweek вказав на те, що бої на півдні можуть бути більш кровопролитними, адже на українські сили очікують воєнні дії в умовах міста, щоб звільнити такі міста як Херсон, або Мелітополь. "Міські бої дуже кровопролитні, - сказав ветеран США Ерік. - Багато жертв і не важливо наскільки ви добре навчені".
Він також вказав, що українським військовим варто змінювати ментальність із оборони на наступ.
"Багато в чому, Україна оборонялась, - сказав Ерік. - В обороні умови для перемоги більше на вашій стороні, ніж в наступі". "Їм потрібно змінювати ментальність", - додав він про ЗСУ.
- Голос Америки
Блінкен привітав припинення воєнних дій між Вірменією та Азербайджаном і закликав Алієва дотримуватися режиму тиші
Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у неділю привітав припинення недавніх військових дій між Вірменією та Азербайджаном.
Блінкен "закликав президента Алієва дотримуватися режиму припинення вогню, вивести військові сили та працювати над вирішенням усіх невирішених питань між Вірменією та Азербайджаном шляхом мирних переговорів", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті американського зовнішньополітичного відомства.
Минулого тижня Вірменія заявила, що 13 вересня Азербайджан обстріляв щонайменше шість вірменських населених пунктів у прикордонних районах, атакуючи цивільну та військову інфраструктуру за допомогою безпілотників та великокаліберних знарядь. Єреван назвав це неспровокованою агресією.
Азербайджан, підтримуваний Туреччиною, відкидає ці заяви і стверджує, що вірменські диверсійні підрозділи намагалися замінувати азербайджанські позиції, що спонукало військових до дій у відповідь. Вірменія назвала таку версію дезінформацією.
"Голос Америки" повідомляв раніше, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі рішуче засудила "незаконні", як вона наголосила, напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єреванові американську підтримку.
Виступаючи в неділю в Єревані, Пелосі сказала, що її поїздка має важливе значення після "незаконних та смертоносних нападів Азербайджану на територію Вірменії", під час яких загинуло понад 200 людей.
Раніше стало відомо, Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ), очолювана Росією, до якої входить Вірменія, але не входить Азербайджан, на прохання Єревана про допомогу, у вівторок вирішила спрямувати спостережну місію.
В матеріалі використані джерела Reuters, російськомовної служби "Голосу Америки"
Країни Балтії та Польща зачинили двері перед туристами з Росії
НАРВА, Естонія, 19 вересня (Reuters) – Чотири з п’яти країн Європейського Союзу, які межують з Росією, з понеділка почали не пропускати російських туристів, кажучи, що вони не мають подорожувати, поки їхня країна воює проти України.
Польща, Естонія, Латвія та Литва ввели нові обмеження, а Фінляндія вирішила залишити кордон відкритим, хоча і скоротила кількість візових інтерв’ю, доступних для російських мандрівників.
Цей крок продовжив низку санкцій та інших обмежень, вжитих Європейським Союзом та його державами-членами після того, як Москва вторглася в Україну 24 лютого.
ЄС заборонив усі авіарейси з Росії, залишивши доступними лише залізничне та автомобільне транспортне сполучення, і цього місяця обмежив видачу безкоштовних віз до Шенгенської зони.
Нова заборона на в'їзд стосується туристів і не включає російських дисидентів, які хочуть отримати притулок в ЄС, а також водіїв вантажівок, біженців і постійних мешканців країн ЄС, а також тих, хто відвідує членів сім'ї.
Холодної та дощової неділі в Нарві, прикордонному естонському місті, де російськомовні складають понад 90% населення, російські громадяни поспішали в’їхати до того, як почали діяти нові правила.
Вадим Коральов, 64-річний пенсіонер із Санкт-Петербурга, купив квартиру в Нарві, щоб його донька та онуки з Парижа могли відвідувати його.
"Тепер я не знаю, що робити. Прикордонник сказав мені, що мені більше не дозволять приїхати сюди", - сказав він Reuters.
За новими правилами, менше десятої частини з приблизно 4000 росіян, які щодня в'їжджають до Естонії, втратять це право.
«Люди Росії, не намагайтеся перетнути кордон, вам тут не раді – вам потрібно припинити війну проти України та вийти геть із цієї прекрасної країни!» – написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.
Питання поїздок до ЄС розкололо блок, і такі столиці, як Берлін і Париж, стверджували, що було б контрпродуктивно забороняти звичайним росіянам подорожувати.
Фінляндія, прем'єр-міністр якої Санна Марін раніше заявила, що російські туристи не повинні подорожувати до ЄС під час війни, заявила, що така заборона може суперечити угоді Шенгенської зони, згідно з якою всі країни поважають візи, видані іншими країнами зони.
«Одна країна надає візу, інша — відмовляє. Це, звичайно, не дуже бажано для системи», — сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо журналістам у Гельсінкі минулого тижня.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила своє розчарування розбіжностями всередині ЄС, попередивши, що багато російських мандрівників тепер прямуватимуть до фінського кордону.
"Є лазівка, і це - Фінляндія", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю Reuters у суботу.
«Тож це не зовсім ефективно, але все одно краще, ніж нічого, — додала вона. - Я сподіваюся, що вони це також незабаром зроблять».
Для Михайла Іванова, 35-річного громадянина Росії, який їхав автобусом із Санкт-Петербурга до Таллінна в неділю, може стати складніше відвідувати друзів в Естонії.
"Я все одно зможу дістатися Естонії через інші країни", - сказав він Reuters невдовзі після перетину Нарви.
Росія заявила, що відповість на обмеження, але не відгородиться від блоку.
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