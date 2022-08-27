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Небо Словаччини патрулюватимуть сусіди. Це вивільнить МіГи для України
МАЛАКІ, Словаччина, 27 серпня (Reuters). У суботу Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну.
Словаччина заявила, що готова надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну, чиї військові тривалий час покладалися на обладнання радянських часів. Україна звернулася до країн НАТО з проханням про додаткові поставки, щоб посилити здатність боротися з російськими військами.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки до сусідньої України, але угода ще не досягнута.
"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги, - сказав Над. - Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам”.
Західні країни та союзники збільшують військову допомогу Україні у конфлікті з Росією, який триває вже більше шести місяців, і надають кошти, обладнання.
Словаччина з населенням 5,4 мільйона вже передала систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.
Над, який оцінив МіГ приблизно в 300 мільйонів євро (299 мільйонів доларів), сказав, що Словаччина вимагатиме певної фінансової чи матеріальної компенсації на підтримку модернізації своїх військ.
Згідно з суботньою угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.
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- Голос Америки
НАТО, США, Канада приділяють більше уваги Арктиці, на тлі мілітаризації регіону Росією
НАТО занепокоєне нарощуванням військової присутності Росії в Арктиці.
"Росія створила нове Арктичне командування, відкрила сотні нових та колишніх радянських арктичних військових об'єктів, включаючи летовища. Також глибоководні порти. Росія також використовує регіон для тестування багатьох нових і інноваційних збройних систем", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного звернення до преси з Канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Альберті, Канада.
Трюдо відзначив, що геополітична ситуація змінюється і Росія становить "все більше занепокоєння" для регіону.
Разом з Трюдо, Столтенберг цього тижня відвідав об'єкти північної системи захисту Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) а в п'ятницю посадовці провели візит до бази Канадських збройних сил в Альберті.
В п'ятницю США оголосили про намір призначити посла з особливих доручень з питань Арктики. Більш високий рівень дипломатичного долучення США в Африці сприятиме захисту "наших національних безпекових та економічних інтересів в регіоні, подоланню зміни клімату, розбудови стійкого розвитку та інвестицій в регіоні та просування співпраці з арктичними країнами, союзниками та партнерами", йдеться у повідомленні Держдепу.
Регіон Арктики, де потепління клімату відбувається швидше, ніж в інших регіонах, швидко стає доступним для транспортування та торгівлі.
- Голос Америки
Пентагон замовив виробництво NASAMS для України
Американська оборонна компанія Raytheon отримала замовлення від Пентагону на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS. Така інформація міститься в переліку контрактів, оприлюдненому Пентагоном 26 серпня.
Обсяг замовлення перевищує 182 мільйони доларів з кінцевою датою виробництва - 23 серпня 2024 року. Кошти виділяються в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні. Виробництво буде здійснювати завод Raytheon в американському штаті Массачусетс, повідомили в Пентагоні.
Президент США Джо Байден на День незалежності України оприлюднив новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 3 млрд дол. До нового пакету входять, зокрема, шість додаткових ракетних систем NASAMS.
Нова допомога, зазначають у Пентагоні, покликана не дозволити Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.
"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив заступник міністра оборони США Каль пресі цього тижня. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".
Оголошений президентом США найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.
Росія не схвалила підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю
Оглядова конференція ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підсумкового документа. У проекті документа, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії. Росія документ не схвалила.
«Я бачу, що на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – сказав голова конференції Густаво Злаувінен після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького. За твердженням Вишневецького, «багато країн» – не лише Росія – «не згодні з цілою низкою питань», які мають «відверто політичний характер».
Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США домагаються узгодження підсумкового протоколу конференції, в якому буде визнано, що «війна Росії та її безвідповідальні дії в Україні серйозно підривають основну мету ДНЯЗ». У відповідь посол Росії Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони «політизують роботу над підсумковим документом, ставлячи свої геополітичні інтереси у покаранні Росії вище за колективні потреби у зміцненні глобальної безпеки».
У проекті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «серйозну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.
Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.
Конференція ООН з перегляду договору проводиться кожні п’ять років. Минула мала відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Наступна – запланована на 2026 рік.
Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».
Блінкен та Пелосі нічого не залишають на тарілці, коли куштують українські страви - інтерв’ю із шеф-кухарем Дімою Марценюком
Амбасадор борщу та української кухні МЗС України у США, шеф-кухар Діма Марценюк, працює кухарем вже 12 років, сім із них він був шеф-кухарем у “Веселці”, - культовому українському ресторані який відкрився у 1954-му р., в "Українському селі" (ред. East Ukrainian Village), в Нью-Йорку. На початку 2022-го Діма покинув "Веселку" та
"На початку, після 24го лютого, був шок. Кулінарія ніби відійшла на другий план. Але потім, всі українці зібралися з духом і зрозуміли, що потрібно розвиватися, потрібно з іще більшими зусиллями розвивати ту сферу, за яку кожен відповідає".Діма Марценюк, амбасадор борщу та української кухні в США
переїхав у Вашингтон, щоб відкрити власний ресторан. Він має стати першим українським закладом в американській столиці.
Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась із Дімою про роль традиційної української кухні у дипломатії та про його боротьбу на кулінарному фронті.
Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки: Ти відчуваєш більше інтересу зараз до України, до української кухні?
Діма Марценюк, український шеф-кухар, амбасадор борщу та української кухні в США: В будь-якому випадку, уваги в 1000% більше. В тому числі перепадає і кулінарії. Усі намагаються підтримати будь-яким чином. У мене знайомі дистриб'ютори українського пива. Так от, щоб їх підтримати, італійські, американські, французькі та інші ресторани купують у них українське пиво. Просто щоб підтримати. І таких історій безліч.
К.Л.: Чи World Central Kitchen пропонували тобі якусь співпрацю, щоб допомогти Україні?
Д.М.: Я планую відкривати у Вашингтоні ресторан української кухні. Він стане першим у цьому регіоні. World Central Kitchen почули про це і дуже зраділи та підтримали. Сказали, якщо буде потрібна будь-яка допомога, вони допоможуть: як із необхідними контактами, так і з продуктами, персоналом, рекламою і так далі. А їхній найвідоміший шеф-кухар ( ред. засновник World Central Kitchen) Хосе Андрес готовий підтримати нас персонально та прийти на відкриття.
К.Л.: Розкажи більше про свій шлях. Ти коли приїхав у Сполучені Штати Америки, ти одразу став шеф-кухарем?
Д.М.: Звичайно, ні. Я взагалі отримав освіту в Києві, на факультеті міжнародних економічних відносин. Потім приїхав сюди, планував на три місяці, щоб повчити мову, але врешті залишився. Моя перша робота тут була на кухні, в літньому таборі.
"Мій одногрупник, Євген Клопотенко. Людина з якою ми запізнилися на першу пару і зустрілися біля університетського розкладу - це була така величезна дошка. Так виявилось, що ми з однієї групи"Діма Марценюк, "амбасадор борщу та української кухні в США"
К.Л.: Розкажи невеличкий секрет - з ким ти навчався в Україні? Хто є одним із твоїх кулінарних партнерів зараз? Це людина яка теж не планувала бути шеф-кухарем, але в результаті, стала дуже відомим українським шеф-кухарем.
Д.М.: Із задоволенням розкажу. Це мій друг, мій товариш, мій одногрупник, Євген Клопотенко. Людина з якою ми запізнилися на першу пару і зустрілися біля університетського розкладу - це була така величезна дошка. Ми удвох там стояли, і намагалися розібратись у кого яка група. Так виявилось, що ми з однієї групи, ще й разом запізнились на першу пару.
К.Л.: Чим для тебе є той факт, що UNESCO нарешті визнало борщ нематеріальною спадщиною української культури, яка потребує захисту?
Д.М.: В першу чергу я відчуваю свій внесок у цю перемогу. Тому що, ми з Євгеном Клопотенком зробили кілька спільних проектів. І в принципі, з його ініціативи мене призначили "амбасадором борщу". Пізніше, вже без нього, я зробив багато заходів в США, щоб показати людям український борщ, дати скуштувати. Тобто величезна робота була зроблена з мого боку.
К.Л.: Якою далі буде твоя робота щодо популяризації борщу в світі?
Д.М.: По-перше, я планую відкривати власний ресторан і борщ у будь-якому випадку буде однією з основних страв. Ну, і, звісно, будемо продовжувати знайомити із борщем увесь світ, як американців так й інші країни. Також будемо імпровізувати та створювати різні версії борщу. Але окрім борщу я член клубу шеф-дипломатів при Міністерстві закордонних справ України і представляю українську кухню в США. Тобто, крім борщу у нас завдання поширювати культуру української кухні в Америці у всіх її проявах.
К.Л.: Розкажи детальніше, що означає твоя посада Амбасадора української кухні? Як це працює? Хто тебе призначив? І чия це ініціатива, взагалі?
Д.М.: Це ініціатива Міністерства закордонних справ України. Вони створили для цього окремий відділ. Наприклад, якщо я хочу поїхати в Мексику і зробити там майстер-клас із української кулінарії, або звану вечерю із українських страв, чи презентацію борщу, тоді МЗС може виділити мені кошти на цю поїздку. Тобто вони підтримують.
Також ми маємо кілька таких кулінарних амбасадорів у Європі: зокрема в Норвегії, Англії, Німеччині. Загалом, плюс-мінус в усьому світі. Ми з ними обговорюємо наш план дій на місяць, на рік. Плануємо різні фестивалі та інші можливості щоб прорекламувати та презентувати українську кухню.
"Я вважаю, що мій внесок як шеф-кухаря, - це смачно нагодувати наших гостей, щоб вони робили правильні рішення для підтримки України. Ось це мій внесок".Діма Марценюк, амбасадор борщу та української кухні в США
К.Л.: Твоя діяльність, як амбасадора українського кухні після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії, вона стала не на часі, меш потрібною? Чи навпаки, стала більш актуальною?
Д.М.: На початку, після 24 лютого, був шок. Кулінарія ніби відійшла на другий план. Але потім, всі українці зібралися з духом і зрозуміли, що потрібно розвиватися, потрібно з іще більшими зусиллями розвивати ту сферу, за яку кожен відповідає.
К.Л.: Як особисто ти будеш долучатись до перемоги України?
Д.М.: Тут, у Вашингтоні, я знаходжусь в центрі американської політики, в центрі роботи Конгресу. Я вже мав декілька приватних зустрічей, на які мене запрошувало Посольство України, щоб готувати для почесних гостей, таких як: держсекретар США Ентоні Блінкен, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перша леді України Олена Зеленська, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та ін. І для усіх цих людей я кілька разів готував різні ланчі, вечері, перекуси.
Водночас, паралельно проходили різні засідання, різні зустрічі на яких обговорювали який вид допомоги надавати для України. Я вважаю, що мій внесок як шеф-кухаря, - це смачно нагодувати наших гостей, щоб вони робили правильні рішення для підтримки України. Ось це мій внесок.
На такого рівня вечерях, я завжди стежу за тарілками, як з’їдають мої страви. Я робив кілька раундів, - 1, 2, 3, 4 страви і завжди все з’їдали. А я був приємно здивований і від багатьох отримував компліменти.
К.Л.: Держсекретар США Ентоні Блінкен, нічого на тарілці не залишив?
Д.М.: Ні.
К.Л.: І спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі, також?
Д.М.: І спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі, також. (посміхається)
К.Л.: Чого би ти хотів побажати Україні та українцям?
Д.М.: В першу чергу, - це звісно, мирного неба. По-друге, швидкого відновлення. А також, моє найщиріше бажання… я бачу рівень і розміри допомоги які йдуть в Україну і на жаль рівень корупції, який залишається навіть у такі складні часи. Тому, моя найбільша мрія, - це знищити корупцію в Україні. І щоб дійсно, усі ці величезні кошти, які йдуть з усього світу, пішли на на справжнє відновлення нашої держави України.
Дивіться також: Як шеф-кухар Дмитро Марценюк поширює культуру української кухні в США.
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