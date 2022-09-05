Ліз Трасс обрали новою прем’єр-міністеркою Великої Британії

Міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс стала новою очільницею правлячої Консервативної партії і відтак – новою прем’єр-міністеркою країни. Про це партія заявила 5 вересня.

«Для мене честь бути обраною лідеркою Консервативної партії. Дякую за довіру, яку ви мені висловили, аби очолити та служити нашій великій країні. Я вдамся до сміливих дій, аби провести всіх нас через важкі часи, відновити економіку та розкрити потенціал Сполученого Королівства», – прокоментувала Трасс свою перемогу.

Тепер чинний прем’єр-міністр Борис Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету ІІ про свою відставку з посади, яку займе Трасс.

Очільниця МЗС країни була фавориткою фінального голосування, в якому її опонентом був ексміністр фінансів Ріші Сунак. Воно відбулося 2 вересня.

Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.