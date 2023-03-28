"Винищувачі не допоможуть українцям на цьому етапі війни" - міністр оборони США

Пентагон розглядає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. На цьому наголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил у вівторок, 28 березня.

Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни.

Слухання були присвячені проекту бюджету США на 2024 рік. Остін також підкреслив, що Сполучені Штати підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно.

“Наша Стратегія національної оборони визначає агресивну Росію Путіна як гостру загрозу. Під керівництвом президента Байдена Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з оборони України, яку я очолюю. І ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Остін у своєму вступному слові.

Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блументаля про надання Україні сучасних винищувачів, Остін зауважив, що на цьому етапі війни вони не критичні.

“Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління. Тож ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб переконатися, що Україна має саме те, що їй потрібно”, - заявив міністр оборони США під час слухань в комітеті Сенату.

Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав.

За словами міністра, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.

“Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння”, - вважає Остін.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі стверджує, що допомога Україні - в національних інтересах Сполучених Штатів. Але якщо американській армії доведеться воювати, то вони готові, додав генерал.

“Вперше США зіштовхнулись з двома великими ядерними державами, національні інтереси яких протистоять нашим. Китай та Росія мають засоби, щоб загрожувати нашим інтересам і нашому способу життя. Але війна з жодною із цих держав не є неминучою. Немає нічого дорожчого, ніж воювати. Готуватися до війни – це дуже дорого, але не дорожче, ніж воювати. Підготовка до війни може їй запобігти, і це наша мета. Ми повинні діяти невідкладно, щоб унеможливити війну наддержав. Жоден супротивник не повинен недооцінювати відданість нашої нації та силу нашої армії”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

За словами генерала Міллі, нині американська армія перебуває у найвищому стані бойової готовності, на випадок можливого протистояння.

“Наразі 60% наших активних сил перебувають у найвищому стані готовності, і в разі потреби будуть на бойових позиціях менш ніж за 30 днів, перевищуючи наші мінімальні стандарти. 10% будуть на позиціях менш ніж за 96 годин. Армія Сполучених Штатів готова”, - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Міллі також наголосив, що ключове джерело американської сили - це велика мережа партнерів. За його словами, лише у березні Сполучені Штати провели 63-ри спільні навчання з союзниками. Крім того, американці щотижня навчають понад 5000 українських військових на території сусідніх держав, про це Міллі заявив під час аналогічних слухань в Комітеті із Міжнародних Справ Палати Представників минулого тижня.

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