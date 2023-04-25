"Американці люблять переможців". Лобісти у Вашингтоні готові працювати безкоштовно для України і цураються "токсичної" Росії

Щодня десятки лобістів оббивають пороги американського Конгресу. Вони, за гроші клієнта, намагаються переконати законодавців підтримати ту чи іншу ініціативу. Лобізм в США законний, але вимагає реєстрації в Міністерстві юстиції, а інформація про тих, хто просуває інтереси іноземних клієнтів, розміщується у відкритому доступі в базі даних FARA.

За останній рік, рік ескалації війни Росії проти України в цій традиційній для США сфері відбулись зміни, що здивували оглядачів, а ЗМІ назвали це "бліцкригом України у Вашингтоні".

Пояснити американським законодавцям, чому підтримка України важлива, допомога має тривати, і які потреби є найбільш нагальними, прагнуть як українські урядові делегації, так і численні активісти. Не відстають і професійні лобісти, які активно почали представляти інтереси України. Активісти, які відслідковують гроші в політиці кажуть, що деякі лобісти працюють на Україну навіть безкоштовно.

"Ми бачимо ріст реєстрацій, щоб представляти українських клієнтів, але це не супроводжується збільшенням витрат на лобізм за інтереси України, - каже Анна Массолія, дослідниця Центру відповідальної політики, вашингтонської неурядової організації, що відслідковує гроші в політиці.

Доброчинність на користь України для власної репутації

Серед причин великої кількості реєстрацій на роботу безкоштовно, тобто про-боно, є те, що лобісти хочуть покращити власну репутацію і праця на українських клієнтів – практично доброчинність для них, підтримка гарної справи, яка є широко відомою, про яку пишуть в новинах, каже Массолія в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

Без сумнівів, найпотужніший лобізм за Україну – це хоробрість та стійкість ваших Збройних сил, вашого суспільства

Найкращий лобізм – це героїзм українських солдатів та стійкість народу, переконаний аналітик Гудзонівського інституту Люк Коффі, але не радить відмовлятись і від послуг професіоналів.

"Це залежить від мети, - говорить Коффі в інтерв'ю Бедратенко. - Без сумнівів, найпотужніший лобізм за Україну – це хоробрість та стійкість ваших Збройних сил, вашого суспільства. Гадаю, багато американців дуже вразили події в Україні".

Все ж, окремим організаціям може бути вигідно наймати і професійних лобістів, щоб вони просували конкретні проекти. "Всередині України можуть бути організації, яким вигідно, щоб Конгрес прийняв той чи інший закон. Вони, звичайно, можуть наймати лобістів, просувати ці інтереси на Капітолійському пагорбі", - каже Коффі.

Серед тих, хто наймав лобістів з України за останній рік і приватні особи, і урядові установи, і організації. Лобісти, які останнім часом реєструються лобіювати інтереси України, дуже різні - від колишнього розвідника США, який вказав у заявці в Мін'юст США при реєстрації в якості лобіста, що він діятиме в інтересах ГУР, українського розвідувального управління до відомих вашингтонських лобістів, що допомагають Комітету з оборони Верховної Ради.

"Це і великі, і малі компанії, - говорить Массолія. - Багато відомих фірм проводять хоча б якусь лобістську діяльність за Україну безкоштовно".

Деякі лобісти, допомагаючи Україні, сподіваються на користь і для своїх інших клієнтів

Аналітик відзначає - лобісти, які просувають інтереси України, часто діють і в інтересах своїх інших клієнтів, наприклад оборонних чи енергетичних компаній, які сподіваються отримати контракти на проекти, пов'язані з Україною.

"Варто відзначити, що найбільш відомі компанії мають як клієнтів з Україні, так і інших основних клієнтів, які можуть бути зацікавлені у вирішенні конфлікту в Україні, - зазначає Массолія. - Наприклад, є лобісти, які безкоштовно працюють на клієнтів з України, але представляють інтереси оборонного сектору, для яких можуть бути вигідні поставки зброї для України, або які мають інтереси в енергетиці. Тому це не повний альтруїзм. Це може покращити імідж компанії, а також допомогти деяким з їхніх інших клієнтів".

Массолія каже: представляти декількох клієнтів, чиї інтереси збігаються – звична справа для лобізму, а Коффі додає – безкоштовний лобізм не обов’язково підозрілий і вказує на те, що діяльність лобістів врегульована правилами.

"Наші правила в США дуже жорсткі, - каже Коффі, - навіть якщо послуги надаються безкоштовно, треба реєструватись. Потрібна прозорість. Тому, якщо хтось працює безкоштовно, це не значить підозріло. Особа просто дотримується закону. Щодо України є значна підтримка та добра воля, тому мене не дивує, що хтось хоче працювати безкоштовно задля підтримки України".

Лобізм на користь Росії став токсичним

А от росіяни за останній рік стали токсичними клієнтами для лобістів, зазначають оглядачі. На основі аналізу бази даних лобістів, Массолія каже про масовий відтік лобістів за Росію, після ескалації війни в Україні.

"Хоча стало дуже популярно говорити про клієнтів з України, представляти російських клієнтів стало проблемою. Ми побачили, як багато лобістських компаній обривали зв’язки навіть з довгостроковими клієнтами з Росії. І ця тенденція триває. Ми не бачимо нових відносин лобістів з російськими клієнтами, щонайменше на федеральному рівні, який ми відслідковуємо", - каже вона.

Очевидно, репутація Росії була низькою у Вашингтоні і до початку широкомасштабного вторгнення минулого року, а тепер вона досягла дна. Небагато хто готовий жертвувати своєю репутацією, щоб допомагати Росії, говорить Коффі

"Американці люблять переможця і інстинктивно ми хочемо створити проблеми для Росії. Якщо ці дві речі поєднати, то є природна підтримка і захоплення Україною", - каже Коффі.

Дослідниця грошей в американській політиці, Массолія вказує на свідчення намірів росіян приховати свою кампанію впливу у Вашингтоні. Зокрема, це стосується пропагандистської компанії Russia Today, яка перебуває під міжнародними санкціями. Попри офіційне закриття, RT намагається подовжувати кампанію впливу через інші компанії у Вашингтоні, говорить дослідниця. Її центр сподівається найближчим часом опублікувати дослідження таких зусиль Росії провести приховану кампанію впливу.

Не піддаватися спокусі працювати на росіян закликає впливовий аналітик, колишній координатор санкцій Держдепу США Деніел Фрід.

"Погані хлопці платять більше, - каже Фрід в коментарі журналістці Української cлужби Голосу Америки Наталці Чуріковій. - У Вашингтоні є багато лобістів. Лобісти поганих хлопців пропонують величезні суми грошей. А ви, знаєте, що я кажу людям своїм колишнім колегам, коли вони залишають уряд?

Тримайтеся подалі, не треба піддаватися спокусі. Лобіювання – це проблема. Навколо багато брудних грошей. Немає жодної країни, яка була б чистою. Є лондонська нерухомість, американські LLC, є багато людей, які допомагають олігархам приховувати гроші, ціла мережа. І ми повинні як Сполучені Штати, як уряд США, намагатися боротися з корупцією".