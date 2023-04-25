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"Американці люблять переможців". Лобісти у Вашингтоні готові працювати безкоштовно для України і цураються "токсичної" Росії
Щодня десятки лобістів оббивають пороги американського Конгресу. Вони, за гроші клієнта, намагаються переконати законодавців підтримати ту чи іншу ініціативу. Лобізм в США законний, але вимагає реєстрації в Міністерстві юстиції, а інформація про тих, хто просуває інтереси іноземних клієнтів, розміщується у відкритому доступі в базі даних FARA.
За останній рік, рік ескалації війни Росії проти України в цій традиційній для США сфері відбулись зміни, що здивували оглядачів, а ЗМІ назвали це "бліцкригом України у Вашингтоні".
Пояснити американським законодавцям, чому підтримка України важлива, допомога має тривати, і які потреби є найбільш нагальними, прагнуть як українські урядові делегації, так і численні активісти. Не відстають і професійні лобісти, які активно почали представляти інтереси України. Активісти, які відслідковують гроші в політиці кажуть, що деякі лобісти працюють на Україну навіть безкоштовно.
"Ми бачимо ріст реєстрацій, щоб представляти українських клієнтів, але це не супроводжується збільшенням витрат на лобізм за інтереси України, - каже Анна Массолія, дослідниця Центру відповідальної політики, вашингтонської неурядової організації, що відслідковує гроші в політиці.
Доброчинність на користь України для власної репутації
Серед причин великої кількості реєстрацій на роботу безкоштовно, тобто про-боно, є те, що лобісти хочуть покращити власну репутацію і праця на українських клієнтів – практично доброчинність для них, підтримка гарної справи, яка є широко відомою, про яку пишуть в новинах, каже Массолія в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.
Без сумнівів, найпотужніший лобізм за Україну – це хоробрість та стійкість ваших Збройних сил, вашого суспільстваЛюк Коффі, Гудзонівський інститут
Найкращий лобізм – це героїзм українських солдатів та стійкість народу, переконаний аналітик Гудзонівського інституту Люк Коффі, але не радить відмовлятись і від послуг професіоналів.
"Це залежить від мети, - говорить Коффі в інтерв'ю Бедратенко. - Без сумнівів, найпотужніший лобізм за Україну – це хоробрість та стійкість ваших Збройних сил, вашого суспільства. Гадаю, багато американців дуже вразили події в Україні".
Все ж, окремим організаціям може бути вигідно наймати і професійних лобістів, щоб вони просували конкретні проекти. "Всередині України можуть бути організації, яким вигідно, щоб Конгрес прийняв той чи інший закон. Вони, звичайно, можуть наймати лобістів, просувати ці інтереси на Капітолійському пагорбі", - каже Коффі.
Серед тих, хто наймав лобістів з України за останній рік і приватні особи, і урядові установи, і організації. Лобісти, які останнім часом реєструються лобіювати інтереси України, дуже різні - від колишнього розвідника США, який вказав у заявці в Мін'юст США при реєстрації в якості лобіста, що він діятиме в інтересах ГУР, українського розвідувального управління до відомих вашингтонських лобістів, що допомагають Комітету з оборони Верховної Ради.
"Це і великі, і малі компанії, - говорить Массолія. - Багато відомих фірм проводять хоча б якусь лобістську діяльність за Україну безкоштовно".
Деякі лобісти, допомагаючи Україні, сподіваються на користь і для своїх інших клієнтів
Аналітик відзначає - лобісти, які просувають інтереси України, часто діють і в інтересах своїх інших клієнтів, наприклад оборонних чи енергетичних компаній, які сподіваються отримати контракти на проекти, пов'язані з Україною.
"Варто відзначити, що найбільш відомі компанії мають як клієнтів з Україні, так і інших основних клієнтів, які можуть бути зацікавлені у вирішенні конфлікту в Україні, - зазначає Массолія. - Наприклад, є лобісти, які безкоштовно працюють на клієнтів з України, але представляють інтереси оборонного сектору, для яких можуть бути вигідні поставки зброї для України, або які мають інтереси в енергетиці. Тому це не повний альтруїзм. Це може покращити імідж компанії, а також допомогти деяким з їхніх інших клієнтів".
Массолія каже: представляти декількох клієнтів, чиї інтереси збігаються – звична справа для лобізму, а Коффі додає – безкоштовний лобізм не обов’язково підозрілий і вказує на те, що діяльність лобістів врегульована правилами.
"Наші правила в США дуже жорсткі, - каже Коффі, - навіть якщо послуги надаються безкоштовно, треба реєструватись. Потрібна прозорість. Тому, якщо хтось працює безкоштовно, це не значить підозріло. Особа просто дотримується закону. Щодо України є значна підтримка та добра воля, тому мене не дивує, що хтось хоче працювати безкоштовно задля підтримки України".
Лобізм на користь Росії став токсичним
А от росіяни за останній рік стали токсичними клієнтами для лобістів, зазначають оглядачі. На основі аналізу бази даних лобістів, Массолія каже про масовий відтік лобістів за Росію, після ескалації війни в Україні.
"Хоча стало дуже популярно говорити про клієнтів з України, представляти російських клієнтів стало проблемою. Ми побачили, як багато лобістських компаній обривали зв’язки навіть з довгостроковими клієнтами з Росії. І ця тенденція триває. Ми не бачимо нових відносин лобістів з російськими клієнтами, щонайменше на федеральному рівні, який ми відслідковуємо", - каже вона.
Очевидно, репутація Росії була низькою у Вашингтоні і до початку широкомасштабного вторгнення минулого року, а тепер вона досягла дна. Небагато хто готовий жертвувати своєю репутацією, щоб допомагати Росії, говорить Коффі
"Американці люблять переможця і інстинктивно ми хочемо створити проблеми для Росії. Якщо ці дві речі поєднати, то є природна підтримка і захоплення Україною", - каже Коффі.
Дослідниця грошей в американській політиці, Массолія вказує на свідчення намірів росіян приховати свою кампанію впливу у Вашингтоні. Зокрема, це стосується пропагандистської компанії Russia Today, яка перебуває під міжнародними санкціями. Попри офіційне закриття, RT намагається подовжувати кампанію впливу через інші компанії у Вашингтоні, говорить дослідниця. Її центр сподівається найближчим часом опублікувати дослідження таких зусиль Росії провести приховану кампанію впливу.
Не піддаватися спокусі працювати на росіян закликає впливовий аналітик, колишній координатор санкцій Держдепу США Деніел Фрід.
"Погані хлопці платять більше, - каже Фрід в коментарі журналістці Української cлужби Голосу Америки Наталці Чуріковій. - У Вашингтоні є багато лобістів. Лобісти поганих хлопців пропонують величезні суми грошей. А ви, знаєте, що я кажу людям своїм колишнім колегам, коли вони залишають уряд?
Тримайтеся подалі, не треба піддаватися спокусі. Лобіювання – це проблема. Навколо багато брудних грошей. Немає жодної країни, яка була б чистою. Є лондонська нерухомість, американські LLC, є багато людей, які допомагають олігархам приховувати гроші, ціла мережа. І ми повинні як Сполучені Штати, як уряд США, намагатися боротися з корупцією".
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Пропозиції ООН до Путіна щодо зернової угоди можуть спрацювати за умов міжнародного тиску - Подоляк
Україна закликає до спільного міжнародного тиску на Росію, щоб забезпечити експорт зерна з чорноморських портів. Так у Києві відреагували на лист генсека ООН Антоніу Гуттеріша до президента РФ Путіна з пропозиціями щодо “шляху вперед, спрямованого на вдосконалення, продовження та розширення» чорноморської угоди.
"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерріша може мати успіх лише за умови колективного тиску міжнародної спільноти на Росію", - сказав в інтерв’ю виданню Reuters радник Офісу президента України Михайло Подоляк.
Напередодні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії “шлях вперед, спрямований на вдосконалення, продовження та розширення» угоди, що дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море. Про це в понеділок, 24 квітня, повідомив речник ООН.
Лист із пропозицією до Путіна Гутерріш передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час їхньої зустрічі. Лавров головував на засіданні Радбезу ООН 24 квітня.
У вівторок 25 квітня, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаках на Чорноморський флот, мовляв, подібні атаки ставлять під загрозу продовження зернової угоди. За даними Міноборони РФ, українські дрони завдають ударів з Одеського порту, де реалізується Чорноморська зернова ініціатива.
Радник Офісу президента України Подоляк відкинув звинувачення росіян, повідомляє Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні у штаб-квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, проти якого низка країн ввела персональні санкції.
- Голос Америки
Столтенберг: війна Росії в Україні - токсична модель, яку треба зупинити негайно
"Ми не знаємо, коли завершиться війна [Росії проти України], але ми знаємо, що це токсична модель, яку треба зупинити раз і назавжди", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення до преси разом з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі у вівторок. "Грузія та грузинський народ це дуже добре розуміє", - додав Столтенберг.
Посадовець підтвердив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. "Україна захищає себе у відповідності до Статуту ООН. І ми очікуємо, що всі партнери НАТО підтримають цю мету", - заявив Столтенберг.
Він також підтвердив, що НАТО підтримує Грузію на шляху реформ. "Грузинський народ чітко вказав, що хоче жити в демократичній, процвітаючій країні, інтегрованій до євроатлантичного регіону", - додав посадовець.
В статті для журналу Foreign Affairs, опублікованій 25 квітня, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав НАТО якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу, а не шукати виправдань, чому цього не потрібно робити.
«Погані хлопці платять більше». Як змінився лобізм України та Росії у Вашингтоні за рік повномасштабної війни. Відео
Українські лобісти здивували Вашингтон. За рік повномасштабної війни Росії проти України серед лобістів, що представляють Україну в США відбулись зміни, що здивували оглядачів, а ЗМІ назвали це бліцкригом України у Вашингтоні.
- Голос Америки
Три прем’єр-міністри закликають перемогти Росію зараз, щоб не проливати кров в Центральній Європі
Якщо Росія переможе, а Україна впаде, то наступною може бути Центральна Європа, а отже “перемога над Росією зараз, в Україні, зменшить шанси того, що помічникам України доведеться пролити власну кров”, - таку заяву опублікували прем’єр-міністри трьох європейських країн у виданні Foreign Policy.
“Україна не хоче воювати з Росією. Ми також. Але стає все більш очевидним, що Росія давно вирішила, що вона воює з нами”, - пишуть у публікації “Вільний світ має продовжувати курс на Україну. Заморожений конфлікт чи часткова перемога нічого не вирішать” автори. Ними стали прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Стає все більш очевидним, що Росія давно вирішила, що вона воює з намипрем’єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
За їх словами, протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи або погрожуючи застосувати силу, а також підриваючи демократичні інститути за допомогою політичної та гібридної війни. А його акт агресії проти України є лише проявом цих дій.
"Диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери свого злого впливу"
На думку європейських урядовців, перемога України “чітко дасть зрозуміти, що замороженим конфліктам і нескінченним війнам немає місця [у Європі]”. Крім того, політики вважають, що це б дало зрозуміти тиранам, що агресія не буде винагороджена, а диктаторам не буде дозволено розділити планету на сфери впливу.
Автори статті наголосили, що європейців надихнув візит президента США Джо Байдена до Варшави та Києва у лютому, де Байден підтвердив, що США віддані свободі в Європі — “і розуміють, як і ми, що Україна бореться за свободу всіх нас”.
Прем'єр-міністри запевнили у статті, що мають намір, як і США, продовжувати підтримувати Україну “до тих пір, поки російські війська повністю не вийдуть з її території, остаточно поклавши край реваншизму та імперіалізму Кремля”. А також наголосили, що мир можливий “лише на умовах України”.
Автори відзначають - заморожені конфлікти “є улюбленим способом Росії виграти час, вдаючи, що вона закінчує війну, яку розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності чи покращення безпеки, чи покращення економічних умов у довгостроковій перспективі”. Скоріше, пишуть автори, це дозволило б Росії перегрупувати та відновити свої сили, продовжуючи вести політичну війну та експортувати свою імперську ідеологію.
“Протягом усієї нашої історії ми пережили російський реваншизм, тоталітаризм, окупацію, депортації та масові вбивства. Протягом багатьох років жителі Центральної Європи застерігали від цих небезпек [...] Наша історія також навчила нас, що важливо протистояти злу і підтримувати тих, хто відбивається”, - нагадали прем’єр-міністри.
Нова енергія НАТО і неминучі запитання для липневого саміту
Вони відзначили появу “нової енергії” НАТО та готовність партнерів на Вільнюському саміту у липні відстоювати те, щоб “без жодних застережень чи застережень” Україна отримала всю необхідну зброю та фінансову допомогу для перемоги над Росію та повного відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.
Військова сила, жорсткі санкції, ізоляція Росії та трансатлантична єдність повинні залишатися ключовими принципами нашої стратегії.
“У Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі запитання щодо майбутнього альянсу, включаючи його відносини з Україною та майбутню стратегію щодо Росії”, - пишуть політики.
Діалог НАТО-Росія вони назвали “розмовою зі стіною”, що “не змінить російську поведінку”.
Військова сила, жорсткі санкції, ізоляція Росії та трансатлантична єдність повинні залишатися ключовими принципами спільної стратегії, - переконані автори статті.
"В історії є моменти, і це один із них"
“В історії є моменти, і це один із них, – підсумували урядовці. – Ось чому ми в Європі активізувалися, щоб зробити більше на користь об’єднаної Європи та відновлених трансатлантичних відносин. І тому ми маємо тримати курс на Україну, перемогти темні сили реваншизму та підтримувати Київ до перемоги”.
Посадовці привітали і ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду, а також висловили сподівання на продовження розслідування військових злочинів, скоєних в Україні та на конфіскацію російських активів і резервів, які на Заході оцінюються в 350-400 мільярдів доларів – для повоєнної відбудови України.
Настав час і створити спеціальний трибунал, який притягне російське вище керівництво до відповідальності за вчинений ними злочин агресії, – наголосили прем’єр-міністри.
Вони також поділяють стурбованість Вашингтона свободою та безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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