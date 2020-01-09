Зірка Голлівуду Лорі Лофлін найняла експерта з в'язниці

Перед судом, який розгляне звинувачення проти неї та її чоловіка у хабарництві при вступі їх доньок до університету, зірка Голлівуду Лорі Лофлін намагається дізнатись більше про те, яким є життя у американські в'язниці. Для цього вона найняла радника, який вчить її поводитись у в'язниці, пише журнал People, на основі інформації від джерела близького до родини Лофлін.

"Радник розповідає їй що робити, якщо вона програє у суді і опиниться за ґратами, - цитує видання слова особи, близької до Лофлін. - Радник допомагає їй навчитись як там жити. Не варто робити висновки, що вона очікує на програш. Лорі любить планувати і робить все що потрібно про всяк випадок".

55-річній Лофлін та її чоловікові загрожує 45 років в'язниці за звинуваченнями в тому, що вони сплатили півмільйона доларів хабарів за вступ своїх двох доньок до університету. Подружжя не визнає своєї провини.

Радник, зі вступу, якого тоді найняла родина, намагався представити доньок Лофлін як спортсменок, щоб забезпечити їм вступ до Університету Південної Каліфорнії.

Крім Лофлін та її чоловіка, ще майже 30 інших батьків було обвинувачено в участі у відповідній шахрайській схемі.

Акторка Фелісіні Гаффман, яку звинуватили у спробі шахрайським чином підкупити консультанта, який би завищив оцінки її доньки на незалежному тестуванні SAT, визнала себе винною. Її засудили до 11 днів у в'язниці, 250 годин виправних робіт та штрафу у 30 000 доларів США.

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