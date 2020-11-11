Кількість американців, які готові до локдауну помітно зменшилась - опитування

Майже половина американців, 49%,заявляють що дуже імовірно лишатимуться вдома протягом місяця, якщо так рекомендуватиме влада з огляду на сплеск захворювання на коронавірус. На це вказує опитування соціологічної компанії Gallup. Ще 18% заявили про певну імовірність того, що стали би дотримуватись локдауну.

"Ці дані контрастують із чіткою більшістю опитуваних, які навесні заявляли, що імовірно дотримуватимуться порад з приводу самоізоляції, включно із піковим показником у 67% наприкінці березня/початку квітня", - вказує Gallup.

При цьому, як відзначають соціологи, третина опитаних заявили з високою впевненістю, або певною мірою впевненості, що не стали би дотримуватись карантину. Навесні ця цифра була на половину менше.

Соціологи також вказують, що серед членів Республіканської партії, кількість тих, хто готовий дотримуватись локдану впала до 40% із 74%, а серед членів Демократичної партії - до 87% з 91%.

"З квітня мала місце помітна зміна, яка може пояснювати, чому американці менш схильні говорити, що вони вони вдалися би до самоізоляції - тепер вони більш впевнені у здатності захистити себе від інфікування коронавірусом, перебуваючи у громадських місцях", - відзначає сайт Gallup.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 11-те листопада, 2020-го року у Сполучених Штатах Америки зареєстровано понад 10 мільйонів 260 тисяч випадків захворювання та майже 240 000 смертей пов'язаних із коронавірусом.

Дивіться також: Американські дослідники вчать собак розпізнавати COVID-19 навіть у хворих, які не мають симптомів