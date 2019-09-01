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Ломаченко знову чемпіон

Vasyl Lomachenko

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Бій між українським боксером Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом завершився на користь Ломаченка.

Поєдинок тривав всі 12 раундів, за результатом яких судді одноголосно присудили перемогу українцю.

Бій відбувся в Лондоні 31 сепрня. Перед ним виступили росіянин Олександр Повєткін та британець Х’юї Ф’юрі. В цьому поєдинку судді присудили перемогу Повєткіну.

За повідомленням ЗМІ, Ломаченка в залі підтримували українські боксери Олександр Усик та Володимир Кличко.

Підготовку до цього бою український спортсмен почав ще в червні.

Таким чином, Ломаченко зберіг за собою чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA в легкій вазі та отримав ще один – за версією WBC, який на момент бою був вакантним.

Передрук з "Радіо Свобода"

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