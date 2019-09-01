Ломаченко знову чемпіон

Бій між українським боксером Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом завершився на користь Ломаченка.

Поєдинок тривав всі 12 раундів, за результатом яких судді одноголосно присудили перемогу українцю.

Бій відбувся в Лондоні 31 сепрня. Перед ним виступили росіянин Олександр Повєткін та британець Х’юї Ф’юрі. В цьому поєдинку судді присудили перемогу Повєткіну.

За повідомленням ЗМІ, Ломаченка в залі підтримували українські боксери Олександр Усик та Володимир Кличко.

Підготовку до цього бою український спортсмен почав ще в червні.

Таким чином, Ломаченко зберіг за собою чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA в легкій вазі та отримав ще один – за версією WBC, який на момент бою був вакантним.

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