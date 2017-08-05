Ломаченко отримає за бій сьогодні $750 000 - американський журналіст

Український боксер-професіонал, чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко заробить за сьогоднішній поєдинок із Мігелем Марріагою 750 000 доларів. Про це у Twitter заявив американський спортивний журналіст Джоната Сноуден.

"Василь Ломаченко заробить 750 000 сьогодні і це за бій, перегляд якого телевізійним глядачам не коштує ні копійки додатково. Це більше, ніж багато бійців змішаного стилю у UFC заробляють, коли виступають у дуже популярних платних трансляціях", - відзначив журналіст.

Сноуден згадав про заробіток українського боксера у контексті чуток про те, що зірковим бійцям змішаного стилю платять значно менше, ніж боксерам попри те, що змішаний стиль, зокрема поєдинки UFC користуються у США не меншою популярністю, ніж бокс.

Про популярність у США та майбутні можливі виклики Василя Ломаченка у ринзі читайже у статті "Ломаченко-манія: у США українцю радять битись з інопланетянами, але четверо американців перші на черзі".

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