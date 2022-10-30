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Ломаченко здобув перемогу на рингу у Нью-Йорку
Український боксер Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса в ніч проти 30 жовтня. Поєдинок тривав 12 раундів і відбувався на арені в Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).
Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 115:113, 116:112, 117:111.
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Тепер Ломаченко може зустрітися з американцем Девіном Хейні у бою за всі чемпіонські пояси легкої ваги та звання абсолютного чемпіона світу.
34-річний Ломаченко має 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, доки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.
26-річний Ортіс має 16 перемог (8 – нокаутом), одна нічия та одна поразка.
Василь Ломаченко у лютому цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, став на захист України від російської армії, долучившись до лав тероборони.
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Нападнику, який побив чоловіка спікерки Ненсі Пелосі молотком, висунули обвинувачення
Чоловіку, який 28 жовтня увірвався до будинку і вдарив чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі молотком по голові, висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.
82-річному Полу Пелосі терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання.
Мотивів підозрюваного, 42-річного Девіда Депейпа, якого арештували на місці, поліція поки не називає, проте начальник поліції Сан-Франциско Вільям Скотт сказав: "Ми знаємо, що це не було випадковим вчинком підозрюваного". За словами джерела Reuters, нападник кричав: "Де Ненсі?"
На момент нападу сама спікерка перебувала у Вашингтоні зі своїм підрозділом охорони і одразу ж прилетіла до Сан-Франциско, щоб бути поруч із чоловіком.
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Підтримку родині Пелосі висловили президент США Джо Байден, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, а також її колеги з Конгресу від обох партій.
За Конституцією, спікер Палати представників - третя особа держави, що може брати на себе обов'язки президента країни у разі особливих ситуацій.
Як пише Reuters, у нещодавніх повідомленнях на кількох веб-сайтах інтернет-користувач на ім'я "daviddepape" висловлював підтримку колишньому президентові Дональду Трампу та конспірологічній організації QAnon. Пости містили згадки "сатанинської педофілії", антисемітські висловлювання, критику жінок, трансгендерів та цензуру технологічних компаній. Агенція поки не змогла незалежно підтвердити, що пости створили саме людина, заарештована 28 жовтня.
Напад викликав побоювання щодо зростання політичного насильства менш ніж за два тижні до проміжних виборів 8 листопада, які визначать, хто отримає контроль над Палатою представників та Сенатом.
У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби Голосу Америки
ЄС готовий допомагати Україні транспортувати продовольство - Польща у відповідь на вихід Кремля із зернової угоди
Польща разом зі своїми партнерами з ЄС "готові продовжувати працювати, щоб допомогти транспортувати товари першої необхідності Україні та тим, хто цього потребує", - повідомляє міністерство закордонних справ Польщі у відповідь на повідомлення Росії про призупинення участі у зерновій угоді.
У Варшаві додали: "Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає виконувати жодні міжнародні угоди."
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим", а держсекретар Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю.
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Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення.
Про призупинення участі в угодах з експорту сільськогосподарської продукції з українських портів Кремь заявив напередодні і звинуватив Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заява з Росії - "доволі передбачувана": "Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів".
Москва "використовує їжу як зброю" - США та ЄС відреагували на вихід Росії із зернової угоди
Президент США Джо Байден назвав рішення Москви про вихід Росії із зернової угоди "абсолютно обурливим". Він сказав, що це посилить голод і що "нема жодних причин це робити".
Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня заявив, що Кремль використовує їжу як зброю: "Будь-які дії Росії щодо переривання цього критично важливого експорту зерна є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати. Призупинивши цю домовленість, Росія знову використовує продовольство як зброю у війні, яку вона розпочала, безпосередньо впливаючи на країни з низьким і середнім рівнем доходу та світові ціни на продовольство, а також посилюючи і без того жахливу гуманітарну кризу та відсутність продовольчої безпеки".
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Блінкен додав, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів тонн зерна та знизити ціни в усьому світі, і закликав Москву відновити свою участь "в життєво необхідній ініціативі" .
"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України", - прокоментував у Twitter верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель і додав, що ЄС закликає Росію скасувати своє рішення.
Напередодні в Організації Об’єднаних Націй заявили, що "життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", щодо цього тривають переговори із владою Росії, пише "Радіо Свобода". Стефан Дюжаррик, речник генсека ООН, заявив, що організація "в контакті з російським керівництвом з цього приводу".
В суботу російське Міністерство оборони заявило, що "російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів" і звинуватило Україну та британських експертів в організації нападу на російські кораблі та цивільні судна в районі Севастополя. Британія відкинула звинувачення Росії щодо участі британських експертів в такому нападі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіті звинуватив Москву в тому, що вона "під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей". Він закликав держави "вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань".
Раніше російський президент Путін погрожував припинити участь Росії в зерновій угоді, через атаки на Керченський міст. Україна не взяла на себе відповідальність за вибух на мосту раніше цього місяця.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Україна звинуватила Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
Домовленість, укладена 22 липня за посередництва Туреччини та ООН, дозволяла експортувати українське зерно через Чорне море на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
Як українці шукають житло у Німеччині. Відео
У Німеччині українці, що тікають від війни, можуть отримати соціальне житло. Якщо родина знайде квартиру вартістю до 1000 євро на місяць, держава покриє орендну плату. Для цього деякі німці навмисно знижують ціни на свої квартири.
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