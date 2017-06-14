Катастрофічна пожежа у Лондоні з жертвами і запитаннями про безпеку багатоповерхівок

Від приблизно опівночі з вівторка на ранок середи лондонські пожежники безуспішно намагалися подолати величезну пожежу у багатоповерховому будинку у центрально-західній частині британської столиці.

24-поверхова будівля стала смертельною пасткою для тих із приблизно чотирьохсот мешканців, які не встигли утекти, або яких не могли врятувати понад 200 пожежників.

У першій половині дня поліція та пожежники лише підтверджували, що є кілька загиблих, але не подавали цифри, посилаючись на постійний розвиток ситуації. У лікарнях перебували понад 50 потерпілих.

Вогонь швидко поширився з другого поверху вгору, і пожежники виявилися безсилі. Струмені води з пожежних машин досягали лише приблизно до половини висоти будівлі.

Територію довкола будівлі евакуювали, побоюючись, що вона може впасти.

У той час як місцева влада та церкви й громадські заклади надавали прихисток і допомогу евакуйованим мешканцям, почали лунати серйозні запитання щодо причин поширення вогню.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що одна з експетних груп раніше застерігала про небезпеку матеріалів, якими будівля була обшита під час нещодавнього ремонту.

Зараз лунають припущення, що пластикове облицювання та пінопластова теплоізоляція стали причиною великих масштабів пожежі.

У телефонних дзвінках до місцевої радіостанції LBC мешканці будівлі дорікали, що в інструктажах на випадок пожежі в будівлі їм раніше радили не втікати, а зачинятися у квартирах і чекати на пожежників.

Згідно з повідомленнями, мешканців переконували, що вогнетривкі двері мали гарантувати їм захист від вогню принаймні на годину - час для порятунку і подолання вогню.

Але минула ніч показала, що такі багатоповерхові будівлі горять нестримно і стають смертельними пастками.