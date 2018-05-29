Маліж: фото "лондонської квартири Данилюка" насправді - фото моєї вітальні

Управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж з подивом побачив фотографію зі своєї вітальні в телевізійній передачі в Україні. Про це він написав у Facebook.

"Нещодавно, я отримав цю фотографію екрана, зроблену з передачі 1+1. Про неї говорили, як про свідчення того, що міністр Олександр Данилюк придбав собі квартиру в Лондоні за мільйон доларів", - наголошує банкір.

В сюжеті, за повідомленням Маліжа, повідомлялось, що фото, немов би, взято з сторінки Ольги Данилюк у Facebook і його було зроблено в Великобританії.

"Журналіст, який це готував має видатне почуття етики: вони розмили зображення обличчя Ольги та сина Олександра. Як похвально", - іронізує Маліж.

"Єдине питання з цим "чудовим зразком розслідувальної журналістики"? "Фото-доказ" було зроблено в Парижі, в апартаментах моєї сім’ї. Я точно знаю коли – міністр з сім’єю провели чудовий вечір з нами під час різдвяних канікул. Камін та ліпнина – все ще в Парижі, дякую", - пояснює Маліж.

Маліж також присоромив тих, хто складав цей сюжет. "Так фабрикуються новини", - написав він.

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