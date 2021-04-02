Як Лос-Анджелес виходить із жорсткого локдауну

Місто, у якому живе майже 4 мільйони людей, після майже року закриття бізнесів, з лише невеликими короткими послабленнями, повертається до нормального життя. Тут дозволили працювати спортзалам, музеям, ресторанам і кінотеатрам.

Протягом року, фоє кінотеатрів однієї із найвідоміших американських мереж AMC було порожнім. Тепер у приміщеннях можна побачити черги. Серед мешканців можна було помітити і знаменитого режисера "Дюнкерка", "Бетмена" Крістофера Нолана. Таким чином він вирішив підтримати відкриття бізнесу і знову популяризувати походи в кінотеатри. Тим часом кіномани кажуть - чекали цього моменту з нетерпінням.

“Це чудово, я скучив за цим. Це була велика частина мого життя. Походи в кіно це було майже ритуалом для мене. Я дуже скучав за цим.”, – розповів мешканець Лос-Анджелеса Марісіо Херера

“Ми отримали щеплення вакциною і ми можемо тепер їздити в магазин і відвідувати кінотеатр. Я почуваюся тут безпечно”, – зазначила мешканка Лос-Анджелеса Лін Сантаро

Кінотеатрам у Лос-Анджелесі дозволено заповнювати чверть місць. У приміщенні можна перебувати лише у масці, також усі транзакції мають відбуватись без готівки. Схожі правила запровадили також у спортзалах, яким дозволили відчинитись минулого тижня. В одному із них інструктором працює українець Олег Мойсей. Хлопець розповідає - закриття залу було важчим за будь-яку штангу. Довелось шукати інші способи заробітку.

“Мені довелось шукати інші способи доходу, я не хотів кидати тренування тому мені довелось тренувати онлайн, як зараз більшість тренує, або вибирати інші місця для тренувань, як то парки чи тренування на дому” – розповів Мойсей.

Зал, як і інші у Лос-Анджелесі, не працював з березня минулого року. Це, каже менеджер, загрожувало їхній мережі банкрутством.

“Ми були змушені прийняти дуже багато жорстких рішень. Але орендодавці та партнери пішли на певні поступки. Ми навіть не можемо передати, які ми раді знову відкритись.” – розповів Тейлор Нокомора, менеджер залу

З моменту відкриття у залі щодня дуже людно. Культура заняття спортом є дуже популярною у Лос-Анджелесі. Адже у місті, де багато хто хоче потрапити у Голлівуд - підтримання форми для багатьох є пріоритетом. Не менш важливим для мешканців міста є і здорове харчування. Ресторани майже рік працювали лише з опцією обслуговування клієнтів на літніх майданчиках. Зараз їм офіційно дозволили відчинити двері для відвідувачів. Власники ресторанів кажуть - це в першу чергу додасть більше місць.

Через те, що треба тримати дистанцію, ми, на літньому майданчику можемо помістити лише чотири столи. І люди не хочуть постійно чекати. Та тепер ми відкрили приміщення всередині. Звісно ми також тримаємо дистанцію там між столами. — розповів Раян Дзу, власник ресторану

Мешканці ж кажуть - відкриття бізнесів зняло напругу, з якою живуть вже рік.

"Цей постійний страх, що я заражусь COVID-19. Він присутній, коли відкриті лише літні майданчики. Коли ти розумієш, що ти не можеш зайти всередину, це тобі одразу нагадує про коронавірус." – розповідає Джессіка, мешканка Лос-Анджелеса

Окрім ресторанів, залів і кінотеатрів у місті дозволили відчинити музеї. Але також на 25 відсотків місць.